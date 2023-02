El conflicto bélico, caracterizado en la crueldad de la Primera Guerra Mundial que representa el film Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front), arrasó en los premios Bafta, los más importantes de la industria británica, con seis galardones, incluido el de mejor película.

La cinta dirigida por Edward Berger, que se recrea en la soledad, lo inhumano y la barbarie del conflicto, se convirtió en la gran triunfadora de la velada inglesa con el premio a mejor película, mejor película de habla no inglesa, mejor guion adaptado, mejor banda sonora, mejor sonido y mejor fotografía.

All Quiet on the Western Front está basado en el libro homónimo que fue escrito por un veterano alemán de la Gran Guerra y cuya adaptación al cine fue acogida por Netflix.

La gala también encumbró a Elvis, que se llevó cuatro máscaras doradas, dando la sorpresa con la de mejor actor, en la que Aston Butler se impuso a los veteranos Colin Farrell, que competía por The Banshees of Inisherin, y Brendan Fraser, por The Whale. El ‘biopic’ del legendario artista estadounidense, relatado desde los ojos de su agente, se impuso también en mejor casting y mejor vestuario.

Adaptación de la novela homónima del autor alemán Erich Maria Remarque , que fue prohibida en toda Europa por sus mensajes claramente contra la guerra cuando se publicó en 1929.

La gala por primera vez desde 2016 salió del clásico Royal Albert Hall y se trasladó a orillas del Támesis, al hormigón armado que supone la estructura del Royal Festival Hall, imponente por dentro, pero carente de la magia que desprende el Royal Albert Hall.

La ceremonia, pese a los intentos de Richard E. Grant de aportar humor y calidez, se mostró más pesada que otros años, con unas actuaciones musicales descafeinadas y con un ritmo desatinado que alargó el acto hasta las tres horas.

Jamie Lee Curtis, nominada a mejor actriz secundaria, aportó uno de los mejores (y escasos) chistes de la noche al criticar la decisión de Netflix de prohibir compartir cuentas. “Todos los miembros de la industria compartimos la misma. Ya os sabéis la contraseña”, dijo la actriz.

Por su parte, Troy Kotsur, actor sordo que ganó el año pasado el Bafta a mejor actor secundario por “Koda”, cometió uno de los errores de la noche, que quedó en anécdota, al anunciar el premio a mejor actriz secundaria a Carey Mulligan, cuando la ganadora había sido Kerry Condon. Un error de comunicación con los intérpretes pareció ser el causante de la confusión.

Durante la ceremonia, la actriz Helen Mirren recordó la figura de la reina Isabel II, fallecida el pasado septiembre.

Mirren, que interpretó a la monarca en la película de 2006 The Queen, dirigida por Stephen Frears, rememoró la aportación de Isabel II al cine británico, con un emotivo discurso acompañado de un vídeo de la reina con algunas de las personalidades más importantes del mundo cinematográfico a lo largo de la historia.

“Sin su apoyo, los Bafta no hubieran sido lo mismo. Es indiscutible que ha sido la líder de la nación desde su coronación y durante su reinado conoció a las mayores estrellas de esta industria y vio desde los años dorados de Hollywood hasta la época del ‘blockbuster’”.

También se puede ver como un error el hecho de que la organización no incluyó al cineasta Carlos Saura en su repaso a los fallecidos en los últimos doce meses. Grant, entre lágrimas, dio paso a un vídeo en el que se omitió al cineasta español, pero en el que sí estuvieron Raquel Welch, James Caan, Jean-Luc Godard, Gina Lollobrigida y Ray Liotta, entre muchos otros.

En el recuerdo estuvo también la reina Isabel II, a la que Helen Mirren, su intérprete en la película de 2006 “The Queen”, dio un emotivo discurso, mientras el príncipe Guillermo y Kate Middleton lloraban en sus asientos.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), quien lucha por mantener su negocio a flote, comprobar sus impuestos a Deirdre Beaubeirdra (Jamie Lee Curtis), una despiadada auditora, y a mantener buenas relaciones con sus seres queridos. En su camino Evelyn descubrirá que tiene el poder de viajar a través de múltiples universos, lo que la lleva a una exótica, divertida y reflexiva aventura dentro del asombroso y misterioso multiverso en el que vivimos y no lo sabemos.

Cate Blanchett ganó el Bafta a mejor actriz principal, mientras que “Everything Everywhere All At Once” fue la gran decepción de la noche y solo convirtió una de sus diez nominaciones en un premio (mejor edición).

Pinocchio, de Guillermo del Toro, se hizo con el galardón a mejor película animada y apunta a ganador en los Oscar, en tanto que “Argentina, 1985″ perdió en la categoría de mejor película de habla no inglesa ante “”All Quiet on the Western Front”. La hispanocubana Ana de Armas, que competía por la máscara dorada a mejor actriz, se fue con las manos vacías.

Por otra parte, Argentina, 1985, de Santiago Mitre, después de llevarse dos Goyas y un Globo de Oro, peleaba por conseguir esta estatuilla por mejor película de habla no inglesa, que en el pasado ya obtuvo Relatos Salvajes, en 2016 y El Secreto de sus ojos, en 2011. Sin embargo, el galardón terminó en manos de la alemana Sin novedad en el frente.

A continuación, uno por uno todos los ganadores:

Mejor película de habla no inglesa

Sin novedad en el frente (Ganadora)

Argentina, 1985

Corsage

Decisión de irse

La chica tranquila

Mejor Documental

Todo lo que respira

Toda la belleza y el derramamiento de sangre

El fuego del amor

Sueño de luna llena

Navalny (Ganador)

Mejor película de animación

Pinocho, de Guillermo del Toro (Ganadora)

Marcel la concha con zapatos

El Gato con Botas El último deseo

Turning Red

Mejor dirección

Sin novedad en el frente (Ganador)

The Banshees of Inisherin

La decisión de irse

Everything Everywhere All At Once

Tár

La mujer rey

Mejor guion original

The Banshees of Inisherin (Ganador)

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Tár

Triángulo de tristeza

Mejor guion adaptado

Sin novedad en el frente (Ganador)

Vivir

La chica tranquila

Ella dijo

La ballena

Mejor actriz principal

Ana de Armas en Blonde

Cate Blanchett en Tár (Ganadora)

Viola Davis en La mujer rey

Danielle Deadwyler en Till

Emma Thompson en Good Luck to You, Leo Grande

Michelle Yeoh en Everything Everywhere All At Once

Mejor actor principal

Austin Butler en Elvis (Ganador)

Brendan Fraser en The Whale

Colin Farrell en The Banshees of Inisherin

Daryl McCormack en Good Luck to You, Leo Grande

Paul Mescal en Aftersun

Bill Nighy en Living

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin) (Ganador)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once)

Dolly De Leon (Triangle of Sadness)

Carey Mulligan (She Said)

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) (Ganador)

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once)

Eddie Redmayne (The Good Nurse)

Albrecht Schuch (All Quiet on the Western Front)

Micheal Ward (Empire of Light)

Mejor reparto

Aftersun

Sin novedad en el frente

Elvis (Ganador)

Everything Everywhere All At Once

Triángulo de tristeza

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente (Ganadora)

Batman

Elvis

El imperio de la luz

Top Gun Maverick

Mejor diseño de vestuario

Sin novedad en el frente

Amsterdam

Babylon

Elvis (Ganador)

La señora Harris se va a París

Mejor montaje

Sin novedad en el frente

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once (Ganador)

Top Gun Maverick

Mejor Maquillaje y Peluquería

Sin novedad en el frente

Batman

Elvis (Ganador)

Matilda, el musical de Roald Dahl

The Whale

Mejor banda sonora original

Sin novedad en el frente occidental (Ganadora)

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

Pinocho, de Guillermo del Toro

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente

Babylon (Ganador)

Batman

Elvis

Pinocho, de Guillermo del Toro

Mejores efectos visuales especiales

Sin novedad en el frente occidental

Avatar: La forma del agua (Ganador)

Batman

Everything Everywhere All At Once

Top Gun Maverick

Mejor Sonido

Sin novedad en el frente occidental (Ganador)

Avatar: La forma del agua

Elvis

Tár

Top Gun Maverick

Mejor cortometraje británico de animación

El niño, el topo, el zorro y el caballo (Ganador)

Middle Watch

Tu montaña te espera

Mejor cortometraje británico

La balada de Olive Morris

Bazigaga

Bus Girl

A la deriva

Un adiós irlandés (Ganador)

Premio EE Rising Star

Naomi Ackie (Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody)

Sheila Atim (The Woman King)

Aimee Lou Wood (Living)

Emma Mackey (Emily) (Ganadora)

Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande).