Balacera deja un herido en hotel abandonado



Con un saldo de una persona herida de un disparo en la cabeza, que está grave y un pánico colectivo, concluyó una balacera provocada por personas sin identificar que viajaban en un vehículo y dispararon la madrugada de ayer a mansalvas a un grupo que ocupa de forma ilegal el antiguo hotel Pam Village.

El herido fue identificado como Miguel de la Rosa (La Barba), de 39 años de edad, el cual fue ingresado de urgencia en una clínica privada de esta comunidad, como consecuencia de los múltiples disparos de armas de fuego que recibió en diferentes partes de su Cuerpo, uno de los cuales quedó alojado en su cabeza.

Los médicos describieron su estado de salud como delicado.

Este hecho ocurrido en el inmueble turístico en el sector El Batey, es investigado por la Policía que dijo determinará el origen del incidente.

Mientras que versiones recogidas por los periodistas en el lugar de los hechos dan cuenta que este tiroteo llevado a cabo por los desaprensivos, los cuales huyeron por rumbos desconocidos, tuvo su origen por una disputa interna entre grupos de ocupantes ilegales que desde hace algún tiempo se apoderaron de las habitaciones del hotel, cuyos inversionistas extranjeros optaron por abandonarlo, marchándose a su país de origen.

En las últimas semanas se han producido enfrentamientos violentos por el control y manejo de las habitaciones invadidas, lo que preocupa a la población y alos inv ersionistas, que piden acción policial.