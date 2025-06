Balcácer afirma jueza debió declararse incompetente

El jurista Carlos Balcácer dijo ayer que la jueza Fátima Veloz debió declarar su incompetencia en el caso de la tragedia en el Jet Set, en razón de que la materia que trata es “única y exclusivamente de responsabilidad civil”, no penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 1386, del Código Civil Dominicano (CPD).

Asimismo, calificó como un “tremendo yerro” el espaldarazo público que dio el Poder J udicial a la decisión de la magistrada Veloz en un proceso en desarrollo que previamente el Ministerio Público dijo que apelará.

En opinión del penalista, con ese espaldarazo del PJ, la decisión jurisdiccional de la jueza llega santificada a la corte pero además “eso lleva más sospechas sobre ella, de lo que ahora se le quiere endilgar”, dijo Balcácer, al ser entrevistado sobre el tema en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Al abundar sobre la calificación jurídica del caso Jet Set, sostuvo que la tragedia, que dejó como resultado 236 personas muertas y más de 180 heridas, “no es homicidio involuntario” como lo ha tipificado el MP, al indicar que para que sea así, tenía que haber una “actividad volitiva (voluntaria)”.

“Tanto el homicidio intencional, como para el homicidio voluntario o el homicidio involuntario, implica y necesita una actividad volitiva de la gente, si la persona involucrada no toma parte activa, no puede sincronizarse un tema penal en cuanto a él, porque no actuó…”, explicó.

Agregó que la calificación jurídica en ese caso, “tiene que tener responsabilidad civil única y exclusivamente, porque fue el efecto desastroso de la cosa inanimada, de la cosas que no siente, que no padece, como es un témpano de cemento. Eso está escrito en el artículo 1386, del Código Civil: el daño de la cosa inanimada”, subrayó.

Respecto de la negligencia que se le atribuye al dueño del centro de diversión en torno al deterioro de la edificación colapsada, Balcácer dijo que la negligencia o desconocimiento de los instrumentos cuentan como una actividad volitiva del agente infractor, pero insistió que el caso no es penal.

“Los abogados de querellantes que vayan por la vía civil, porque al final, la penal será declarada incompetente”, dijo.