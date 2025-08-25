Ballet Dominicano en Europa deslumbra en Japón con presentación Expo Osaka 2025

Con esta actuación, el Ballet Dominicano en Europa (BDE) reafirmó ser la primera compañía internacional dominicana de danza y consolidó su rol como embajador cultural de la nación, tras una trayectoria que supera 3,500 presentaciones en escenarios internacionales

OSAKA, JAPÓN.- En el marco de la celebración del Día Nacional de la República Dominicana en la Expo Osaka 2025, el Ballet Dominicano en Europa (BDE) se presentó con gran éxito, convirtiéndose en la primera compañía dominicana de danza en participar en un evento internacional de esta magnitud. Con orgullo, la agrupación de bailarines multidisciplinares llevó al escenario un programa vibrante que proyectó la identidad cultural dominicana y cautivó a la audiencia japonesa e internacional.

El espectáculo cultural dirigido por Héctor Farías, ofreció una puesta en escena que conjugó tradición, arte y la cultura dominicana, donde el público ovacionó el repertorio que incluyó piezas icónicas como Compadre Pedro Juan, Carabine, Las Siete Pasadas y Bachata en Fukuoka, interpretadas con gran fuerza interpretativa y acompañadas por la música en vivo de Josean Jacobo y su orquesta.

“Sentimos una enorme emoción al ver la reacción del público en Osaka. Fue un encuentro cultural lleno de respeto y admiración hacia nuestras raíces. Este momento demuestra que la danza dominicana tiene un lugar en el mundo”, señaló Héctor Farías, director artístico del BDE.

La delegación oficial de la República Dominicana estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, acompañado del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Fco. Rivera; el viceministro de Cultura, Amaury Sánchez; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; y el embajador dominicano en Japón, Edward Pérez Reyes.

Con esta actuación, la compañía de danza reafirmó ser la primera compañía internacional dominicana de danza y consolidó su rol como embajador cultural de la nación, tras una trayectoria que supera 3,500 presentaciones en Europa, con un equipo integrado por los bailarines multidisciplinares: Carolin Agüero Madera, Yohsanna María Robles Merán, Sabrina Thais Meléndez Hilario, Nelsy Esmeralda, Carol Brito, David Arturo Gómez Arias, Jefry Steury Feliz de León, Jehan Molina Brito y Engels José Méndez Montero.

“Este logro no es solo nuestro, es de todos los dominicanos. Cada vez que subimos al escenario llevamos en alto nuestra bandera y nuestra cultura. Esta presentación en la Expo Osaka será inolvidable para nosotros”, concluyó Farías.

El evento también contó con la participación de los Diablos Ecológicos de San Cristóbal y Los Broncos de La Vega añadió color y autenticidad a la celebración, convirtiéndo en una muestra integral de la identidad dominicana.

La programación del Día Nacional de la República Dominicana en la prestigiosa feria incluyó una ceremonia de izamiento de banderas, discursos institucionales, visitas al pabellón dominicano y un espectáculo cultural producido por Héctor Farías, con la participación estelar del Ballet Dominicano en Europa (BDE), acompañado por el pianista Josean Jacobo y su orquesta, además del despliegue carnavalesco de los tradicionales Diablos Ecológicos de San Cristóbal de Luis Rivas y Los Broncos de La Vega.

Sobre el Ballet Dominicano en Europa

Fundado en 2015, el Ballet Dominicano en Europa es la primera compañía profesional dominicana de danza establecida en el exterior. Bajo la dirección de Héctor Farías y Engels Méndez, la agrupación ha realizado más de 3,500 actividades artísticas y culturales en distintos países europeos, promoviendo, salvaguardando y difundiendo el folclore nacional ante miles de espectadores.

A través de sus presentaciones y proyectos, el Ballet Dominicano en Europa (BDE) ha representado dignamente a la República Dominicana en importantes festivales y eventos institucionales, mostrando la riqueza, diversidad y autenticidad, y contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de los lazos culturales.

La compañía de danza, que cuenta con bailarines y bailarinas multidisciplinares, ha contribuido a la proyección positiva de la República Dominicana en el ámbito internacional a través de sus jóvenes talentos miembros integrantes; Carolin Agüero Madera, Yohsanna María Robles Merán, Sabrina Thais Meléndez Hilario, Nelsy Esmeralda y Carol Brito.

También la integran David Arturo Gómez Arias, Jefry Steury Feliz de León, Jehan Molina Brito, Engels José Méndez Montero.

Además de su destacada labor artística, el Ballet Dominicano en Europa desarrolla una importante misión social a través de clases magistrales y programas de acompañamiento para jóvenes de la diáspora dominicana en Europa, impactando a más de 10,500 beneficiarios. Estas iniciativas incluyen talleres de danza clásica, contemporánea, moderna y folclore dominicano, con el objetivo de apoyar a la juventud e hijos de dominicanos residentes en el exterior, brindándoles espacios de formación, inclusión y un vínculo directo con sus raíces culturales dominicanas.

Expo Osaka 2025

Es un evento de talla mundial que se celebra en la isla artificial de Yumeshima, en la bahía de Osaka, Japón, del 13 de abril al 13 de octubre. El tema central es «Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas», con un enfoque en la sostenibilidad, la tecnología y la mejora del planeta. La Expo reunirá a más de 150 países y organizaciones internacionales para presentar sus visiones del futuro.

La agenda del Día Nacional de República Dominicana en Expo Osaka se celebrará el sábado 23 de agosto con una ceremonia de izamiento de banderas, discursos institucionales, presentaciones culturales y visitas al pabellón dominicano.

Otra de las actividades será una recepción oficial en el Guest House de la Expo. Como parte de la celebración, se espera un colorido desfile de carnaval en el icónico Great Ring, llevando al público japonés la alegría y riqueza de las tradiciones dominicanas.

La participación dominicana en la Expo coincide con la conmemoración de más de nueve décadas de relaciones diplomáticas entre Japón y República Dominicana, marcadas por la cooperación, la amistad y el respeto mutuo, y que se ve enriquecida por la presencia histórica de comunidades nikkei en territorio dominicano.