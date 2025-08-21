Ballet Dominicano en Europa llevará la danza nacional a la Expo Osaka 2025

Fundado en 2015, el Ballet Dominicano en Europa es la primera compañía profesional dominicana de danza establecida en el exterior. Bajo la dirección de Héctor Farías, y Engels Méndez, con más de 3,500 actividades artísticas y culturales en distintos países europeos, promoviendo, salvaguardando y difundiendo la cultura dominicana ante miles de espectadores

OSAKA, JAPÓN.- Como parte de la celebración del Día Nacional de la República Dominicana en Expo Osaka 2025 este próximo sábado 23 de agosto, se informó hoy la participación del Ballet Dominicano en Europa (BDE) con una jornada dedicada a resaltar la riqueza cultural y artística del país en uno de los escenarios internacionales más prestigiosos.

Para el importante evento internacional, la delegación oficial de la República Dominicana estará encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, acompañado del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Fco. Rivera; el viceministro de Cultura, Amaury Sánchez; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; y el embajador dominicano en Japón, Edward Pérez Reyes.

La programación incluirá una ceremonia de izamiento de banderas, discursos institucionales, visitas al pabellón dominicano y un espectáculo cultural producido por Héctor Farías, con la participación estelar del Ballet Dominicano en Europa (BDE), acompañado por el pianista Josean Jacobo y su orquesta, además del despliegue carnavalesco de los tradicionales Diablos Ecológicos de San Cristóbal de Luis Rivas y Los Broncos de La Vega.

Fundado en 2015, el Ballet Dominicano en Europa es la primera compañía profesional dominicana de danza establecida en el exterior. Bajo la dirección de Héctor Farías y Engels Méndez, la agrupación ha realizado más de 3,500 actividades artísticas y culturales en distintos países europeos, promoviendo, salvaguardando y difundiendo la ante miles de espectadores.

“Para nosotros es un honor representar a la República Dominicana en un escenario como la Expo Osaka 2025. Llevamos años trabajando para proyectar nuestra danza y nuestra cultura a nivel internacional, y esta participación marca un hito en nuestra trayectoria”, expresó Héctor Farías, director artístico del BDE.

En esta ocasión, el BDE presentará un repertorio que incluye piezas emblemáticas del merengue, la bachata y otros ritmos dominicanos, con obras como El Farolito, Caña Brava, Compadre Pedro Juan, La Mangulina, Bachata en Fukuoka y Por Amor.

“Queremos mostrarle al público japonés e internacional que la danza dominicana no solo es tradición, sino también innovación y universalidad. Cada paso que damos es un tributo a nuestra identidad y a nuestra gente”, añadió Farías.

Sobre el Ballet Dominicano en Europa

A través de sus presentaciones y proyectos, el Ballet Dominicano en Europa (BDE) ha representado dignamente a la República Dominicana en importantes festivales y eventos institucionales, mostrando la riqueza, diversidad y autenticidad, y contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de los lazos culturales.

La compañía de danza, que cuenta con bailarines y bailarinas multidisciplinares, ha contribuido a la proyección positiva de la República Dominicana en el ámbito internacional a través de sus jóvenes talentos miembros integrantes; Carolin Agüero Madera, Yohsanna María Robles Merán, Sabrina Thais Meléndez Hilario, Nelsy Esmeralda y Carol Brito.

También la integran David Arturo Gómez Arias, Jefry Steury Feliz de León, Jehan Molina Brito, Engels José Méndez Montero.

Además de su destacada labor artística, el Ballet Dominicano en Europa desarrolla una importante misión social a través de clases magistrales y programas de acompañamiento para jóvenes de la diáspora dominicana en Europa, impactando a más de 10,500 beneficiarios. Estas iniciativas incluyen talleres de danza clásica, contemporánea, moderna y folclore dominicano, con el objetivo de apoyar a la juventud e hijos de dominicanos residentes en el exterior, brindándoles espacios de formación, inclusión y un vínculo directo con sus raíces culturales dominicanas.

Expo Osaka 2025

Es un evento de talla mundial que se celebra en la isla artificial de Yumeshima, en la bahía de Osaka, Japón, del 13 de abril al 13 de octubre. El tema central es «Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas», con un enfoque en la sostenibilidad, la tecnología y la mejora del planeta. La Expo reunirá a más de 150 países y organizaciones internacionales para presentar sus visiones del futuro.

La agenda del Día Nacional de República Dominicana en Expo Osaka se celebrará el sábado 23 de agosto con una ceremonia de izamiento de banderas, discursos institucionales, presentaciones culturales y visitas al pabellón dominicano

Otra de las actividades será una recepción oficial en el Guest House de la Expo. Como parte de la celebración, se espera un colorido desfile de carnaval en el icónico Great Ring, llevando al público japonés la alegría y riqueza de las tradiciones dominicanas.

La participación dominicana en la Expo coincide con la conmemoración de más de nueve décadas de relaciones diplomáticas entre Japón y República Dominicana, marcadas por la cooperación, la amistad y el respeto mutuo, y que se ve enriquecida por la presencia histórica de comunidades nikkei en territorio dominicano.