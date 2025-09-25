Ballet folclórico dominicano brilla Top Resa en París 2025

El ballet folclórica de la República Dominicana continúa llamando la atención y siendo objeto de miradas y ovaciones por el despliegue de música, talento y ritmo en la feria turística Top Resa en París.

El stand dominicano se convirtió en una fiesta contagiando a todos los presentes con nuestro rico merengue. Estudiantes de turismo, representantes de agencia de viaje, de hoteles y líneas aéreas compartieron los bailarines dominicanos este folclor caribeño.

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana (Mitur) culminó hoy su participación como país anfitrión en IFTM Top Resa 2025 con resultados tangibles, asegurando la expansión del turismo francés hacia el país.