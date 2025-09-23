Balón de Oro: Datos interesantes y récords

En lo que respecta al premio individual más prestigioso del fútbol, ​​el Balón de Oro tiene un prestigio que pocos premios igualan. La edición de 2025 fue especial, y hay muchos detalles —algunos obvios, otros menos— que merecen la pena conocer.

A continuación, algunos datos interesantes sobre el premio Balón de Oro 2025, uno de los premios más prestigiosos del fútbol, ​​cuya rica historia ha evolucionado significativamente desde sus inicios.

Primer ganador del Balón de Oro

El primer ganador del Balón de Oro fue Stanley Matthews, un futbolista inglés que jugó para el Blackpool y el Manchester United.

Primer ganador no europeo

Inicialmente, el premio estaba restringido a jugadores europeos. Sin embargo, en 1995, se amplió para incluir a jugadores no europeos, siendo George Weah el primer africano en recibirlo.

Lionel Messi, el máximo ganador

Lionel Messi tiene el récord de más Balones de Oro ganados con ocho, mientras que Cristiano Ronaldo tiene la mayor cantidad de nominaciones con dieciocho.

Además, Messi es el único jugador que ha ganado el premio con tres equipos diferentes (Barcelona, ​​Paris Saint-Germain e Inter Miami) y también el único que lo ha ganado jugando fuera de Europa.

Cristiano Ronaldo tiene el récord de nominados

Cristiano Ronaldo es el que más nominaciones tiene con dieciocho. Ronaldo también ha ganado el premio cinco veces y es conocido por su increíble récord goleador y numerosos reconocimientos individuales.

Cristiano Ronaldo ha recibido un voto para el Balón de Oro todos los años desde 2003.