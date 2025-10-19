Balotaje en Bolivia: la OEA llamó a los candidatos a esperar los resultados oficiales “con calma y prudencia”

Bolivia celebra este domingo una histórica segunda vuelta presidencial, la primera en su historia, en la que los electores deben elegir entre el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga y el senador Rodrigo Paz. El resultado marcará el inicio de una nueva etapa política y económica dejando atrás casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Los recintos electorales de todo el país abrieron sus puertas a las 8, hora local, y cerraron a las 16, tal como estaba previsto.

La supervisión de la jornada está en manos de aproximadamente 204.000 jurados electorales para un total de 35.253 mesas, según cifras del órgano electoral.

Durante el acto de apertura, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, destacó la importancia histórica de la jornada. Señaló: “Este día quedará grabado en la historia nacional porque será la primera vez que en Bolivia se realice una segunda vuelta electoral en el marco de la Constitución Política vigente”.

Bolivia volverá a utilizar el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), que divulgará la información entre las 20:00 y 20:30 hora local (00:00 y 00:30 GMT del lunes), tal como explicó Hassenteufel.

La misión de observación de la Unión Europea indicó que la jornada se desarrolló con “tranquilidad y orden”.

