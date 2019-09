Bambalinas

Olga Tañón puso a bailar y a cantar con su gira “The One and Only tour”

Olga Tañón con su “The One and Only tour” fue todo y más en el escenario. El concierto inicio cerca de las 10:00 de la noche con la participación de la cantante Belkis Martínez, quien abordó la escena llena de energía para presentar a la audiencia su versatilidad y capacidad vocal por la que es llamada “La dama de las mil voces”. Pasadas las 11:00 de la noche finalmente la “mujer de fuego” salió para regalar a sus fans un espectáculo inolvidable, tal como lo había prometido. La noche inició al ritmo de “Cómo olvidar”, provocando la algarabía de la audiencia. “Bandolero”, “Muchacho malo” y un medley de sus canciones más populares continuaron animando al público, que también aprovechó para bailar sus contagiosos temas. Con el cantante dominicano Gabriel, Olga interpretó el tema “Como no amarte”. El concierto finalizó pasadas la 1:00 de la madrugada dejando a sus fans satisfecho.