Bameso aplasta aEl Millón y Rafael Barias derrota a SL

Trahson Burrel, del club Bameso, intenta burlar la defensa durante el partido de anoche

El club Bameso aplastó anoche al combinado de El Millón, 114-78, en partido que fue reasignado por la suspensión del pasado viernes por causa climatológica, en la continuación de la serie regular del 49 TBS Distrito 2025.

Los bamesianos dominaron todos los períodos, el primero pasó 31-20 y el segundo 33-25 para una primera mitad a su favor 64-45.

En el tercero siguió su dominio total 30-16 (94-61) y el último terminó 20-17 para un final 114-78.

El refuerzo norteamericano Trahson Burrel lideró el ataque ofensivo para Bameso con 18 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, y otros cinco jugadores anotando 10 o más.

El refuerzo de Santo Domingo, Jonathan Bello, encestó 17 tantos, atrapó cinco balones y repartió seis asistencias, seguido de Miguel Simón 14 encestes más seis capturas, Jean Carlos Quezada 13 y siete atrapadas, e Iván Gandia coló 10.

Por El Yireh, Jesse Zarzuela marcó 29 puntos, el refuerzo romanense Yeison Colome tuvo 18 tantos con nueve rebotes y Enmanuel Martínez 12.

Bameso mejora a 2-1 en el grupo B, mientras que los millonarios caen a 0-3.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El torneo de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto.

Rafael Barias se impone

En el otro partido de la jornada, el representativo del club Rafael Barias superó por 90-82 a San Lázaro. Brayan Ramírez lideró la ofensiva por los ganadores, con 22 puntos, escoltado por Austin Trice, quien aportó 15.

Por San Lázaro, Víctor Liz anotó 20 tantos y Adonnecy Bramah agregó 15.

Juegos del martes

El torneo sigue hoy con dos dos partidos de la serie regular y en esta ocasión correspondiente al grupo B. A las 7:00 de la noche, se miden San Lázaro ante El Millón, y a las 9:00, Bameso frente a Rafael Barias.