Banco Caribe impulsa el desarrollo empresarial en la Feria de Equipos Imca Usados

Banco Caribe impulsa el desarrollo empresarial en la Feria de Equipos Imca Usados

Banco Caribe participa como entidad financiera exclusiva en la Feria de Equipos Imca Usados, que se celebra desde el 27 al 29 de agosto en el parqueo principal de la empresa, evento es una oportunidad estratégica para conectar con el sector empresarial a todos los niveles y profesionales independientes, segmentos clave para el desarrollo económico del país.

“En Banco Caribe estamos comprometidos con la innovación a través de soluciones financieras que faciliten el crecimiento de nuestros clientes, con productos como “Leasing Caribe” reafirmamos el rol como socio estratégico que impulsa la modernización de los sectores productivos y el desarrollo sostenible del país”, expresó Edgar Del Toro, presidente ejecutivo.

Como parte de su compromiso con el crecimiento empresarial, el banco está presentando su producto “Leasing Caribe” en la feria como una facilidad que estará disponible para el acceso a maquinaria pesada, vehículos ligeros, eléctricos, equipos tecnológicos, especializados, de construcción, paneles solares, inmuebles entre otros, afirmó.

Del Toro señaló que en esta feria están ofreciendo condiciones competitivas como hasta 90% de financiamiento, tasas atractivas y plazos de hasta 6 años.

A través de esta iniciativa, Banco Caribe reafirma su compromiso de ser el socio financiero que impulsa los proyectos de inversión de sus clientes empresariales, demostrando su enfoque en soluciones innovadoras, accesibles y alineadas con las necesidades reales del mercado, concluyó destacando.

Acerca de Banco Caribe

Con 20 años de trayectoria en el sistema financiero dominicano, Banco Caribe se ha consolidado como una entidad de banca múltiple comprometida con el desarrollo económico del país.

Su crecimiento sostenido ha sido impulsado por una visión estratégica, una cultura de innovación constante y una oferta de productos y servicios financieros diseñados para responder a las necesidades de un mercado en evolución. Con una red de 23 sucursales a nivel nacional, Banco Caribe se distingue por ofrecer una atención cercana y personalizada, enfocada en generar experiencias que fortalezcan la confianza y superen las expectativas de sus clientes.

