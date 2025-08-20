Banco Central aclara vínculo entre deuda externa y reservas internacionales

El Departamento de Tesorería del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) emitió este miércoles una serie de precisiones sobre la relación entre las emisiones de deuda externa del Gobierno y los niveles de reservas internacionales.

Emisiones de deuda externa: carácter transitorio

El BCRD aclaró que los recursos provenientes de emisiones de títulos de deuda externa ingresan inicialmente a cuentas en bancos corresponsales del Banco Central, pero no permanecen de forma indefinida, ya que están destinados al pago de compromisos en moneda extranjera o a financiar proyectos presupuestarios a través del Banco de Reservas.

Por tanto, estos fondos no constituyen un mecanismo permanente de acumulación de reservas internacionales, como se ha sugerido en algunos análisis recientes.

Reservas internacionales: crecimiento sostenido

Las reservas internacionales han mostrado un crecimiento significativo en los últimos años, pasando de US$10,751.7 millones en 2020 a US$14,208.7 millones al 31 de julio de 2025, lo que representa 11 % del PIB y más de cinco meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional.

Este fortalecimiento se atribuye principalmente al desempeño de sectores generadores de divisas, como las exportaciones, zonas francas, turismo, inversión extranjera directa y remesas, que en 2024 generaron US$43,842 millones, con proyecciones de US$46,150 millones para 2025.

Gestión técnica y portafolio de inversión

El BCRD administra las reservas internacionales bajo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, conforme al artículo 31 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02. Los recursos se invierten en activos altamente seguros como bonos del Tesoro estadounidense y depósitos en instituciones de primer nivel, incluyendo la Reserva Federal y el Banco Internacional de Pagos.

Durante los años 2023 y 2024, el portafolio generó ingresos superiores a US$500 millones, contribuyendo a la reducción del déficit cuasifiscal del Banco Central, que pasó de 1.4 % del PIB en 2020 a 0.8 % en 2024.

Consideraciones finales

El Banco Central reafirma que su rol en la gestión operativa de los recursos externos del Gobierno es esencial para garantizar la estabilidad financiera y el cumplimiento de compromisos internacionales. Sin embargo, insiste en que el crecimiento de las reservas internacionales responde a fundamentos económicos sólidos