Banco Central emite monedas de RD$1.00, año 2024

Banco Central

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) anunció que a partir del lunes 6 de octubre de 2025, circularán las monedas metálicas de RD$1.00, año 2024.

La entidad financiera indicó que las monedas poseen las mismas características de las de RD$ 1.00 que circulan actualmente, variando solamente el año de acuñación.

Las monedas de años anteriores mantienen la fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

