Banco Mundial proyecta economía crecería un 4.3 % en el 2026



El Banco Mundial proyecta que la economía dominicana crecerá 4.3 % en 2026, el segundo mayor crecimiento en la región, luego de Guyana, que tendrá un 22.4 % del PIB en 2026. Le siguen con alzas Panamá (4.1 %) y Argentina (4 %).

La cifra de RD no solo es la más alta entre las economías no petroleras importantes de la región, sino, que también supera significativamente las proyecciones para las mayores economías de América Latina, como Brasil, Chile y México, que apenas superarían el 2 %.

El informe “Perspectivas Económicas Mundiales”, lanzado esta semana, tiene cifras actualizadas y prevé que la economía dominicana crezca 3.0 % en el 2025 y 4.5 % en 2027. En octubre de 2025, RD muestra liderazgo regional.