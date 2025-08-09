Banco Popular impulsa educación sobre mercado de valores en periodistas y comunicadores

  • Hoy
Banco Popular impulsa educación sobre mercado de valores en periodistas y comunicadores

El Banco Popular Dominicano e Inversiones Popular, el puesto de bolsa de Grupo Popular, realizaron el taller “El ABC del mercado de valores para periodistas y comunicadores”, como parte de su compromiso con la educación financiera y el desarrollo de una cultura de inversión robusta y accesible en el país.

La jornada formativa, que tuvo lugar en Barna Management School, brindó a los comunicadores una visión clara y práctica del ecosistema bursátil dominicano, sus productos, actores y beneficios tanto para la economía nacional como para el patrimonio personal de los ciudadanos inversionistas.

Durante el evento, los representantes de las filiales de Grupo Popular compartieron información sobre la evolución del mercado de valores, su regulación y las oportunidades reales de crecimiento financiero para los inversionistas.

En adición, los participantes recibieron materiales didácticos, como el e-book “Tú puedes ser inversionista”, y el pódcast educativo “Inversiones, en breve”, con recomendaciones de inversión y ahorro en el mercado de valores.

Este pódcast, impulsado por el Grupo Popular y sus filiales del mercado de valores, fue reconocido en 2024 con una medalla de plata en los Stevie® Awards, en la categoría de Mejor Pódcast de Negocios, destacándose como una herramienta de educación financiera eficaz para llegar al público joven, gracias a su formato breve y la inserción de efectos sonoros con tono humorístico.

Puede leer: Infotep y USG Latam dan taller sobre construcción

Nutrida asistencia de periodistas y comunicadores

El evento congregó la participación de un destacado grupo de periodistas, comunicadores y líderes de opinión, que aprendieron sobre estrategias de inversión, los diferentes perfiles de inversionista y los productos de inversión más adecuados a cada uno.

Los participantes en el taller estuvieron acompañados por los señores Esteban Martínez-Murga, vicepresidente del Área de Comunicación y Reputación Corporativa del Banco Popular Dominicano; y por Inversiones Popular, Miguel Pimentel, gerente general; José Arias, gerente de la División Comercial; y Leslie Calzado, gerente especialista en inversiones de Banca Empresarial, quienes guiaron a los asistentes a través de conceptos clave y ejemplos prácticos del mercado de valores.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Banco Popular impulsa educación sobre mercado de valores en periodistas y comunicadores
Banco Popular impulsa educación sobre mercado de valores en periodistas y comunicadores
9 agosto, 2025
Foro de Mujeres Periodistas envía carta a Luis Abinader y exige revisión del Código Penal
Foro de Mujeres Periodistas envía carta a Luis Abinader y exige revisión del Código Penal
3 agosto, 2025
Periodistas piden regular IA en noticias
Periodistas piden regular IA en noticias
1 agosto, 2025
Comunicadores acogen medida de someter a quienes extorsionen
Comunicadores acogen medida de someter a quienes extorsionen
1 agosto, 2025
Lo que supuestamente hicieron mediante Telegram dos periodistas y policías en Rusia para terminar en la cárcel
Lo que supuestamente hicieron mediante Telegram dos periodistas y policías en Rusia para terminar en la cárcel
22 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, viernes 8 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 8 de agosto de 2025

La Página. Viernes 8 de agosto de 2025

La Página. Viernes 8 de agosto de 2025

“El agua es un tesoro que vale más que el oro”

“El agua es un tesoro que vale más que el oro”

La aplicación anticipada de los principios fundamentales del nuevo Código Penal

La aplicación anticipada de los principios fundamentales del nuevo Código Penal

En el banco de espera, pero “no hay cama pa’ tanta gente”

En el banco de espera, pero “no hay cama pa’ tanta gente”

Economía dominicana: sectores clave muestran señales mixtas en el segundo trimestre de 2025

Economía dominicana: sectores clave muestran señales mixtas en el segundo trimestre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo