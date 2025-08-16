Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

En 2025, las pañoletas regresan a la vanguardia de la moda con una actitud fresca y versátil que cruza generaciones. Un accesorio que, a lo largo de las décadas, ha aprendido a reinventarse, hoy se posiciona como un básico elegante y práctico que se adapta a distintas ocasiones y estilos.

Cómo llega la tendencia: un tránsito entre nostalgia y modernidad

Influencias históricas: las pañoletas han sido símbolo de femineidad, utilitarismo y expresión cultural en múltiples épocas. En 2025, esa memoria histórica se recicla para crear looks contemporáneos sin perder su alma clásica.

Puede leer: El aceite de coco: ¿milagro o marketing?

Influencias de street style: streetwear y moda syncretic han tomado la pañoleta como un lienzo para combinaciones inesperadas: estampados gráficos, colores neón suave o mezclas monocromáticas que añaden un toque de personalidad.

Sostenibilidad y accesibilidad: la pañoleta es un accesorio minimalista que permite reciclar prendas, reduce costo de looks y favorece la moda circular. Se ve en colecciones que priorizan materiales reciclados o certificados, así como en opciones de segunda mano o de edición limitada.

Formas de llevarla en 2025

Cuello o cremallera: tipo bandana alrededor del cuello para un toque chic, o anudada de forma corta para un detalle elegante sobre blazer o suéter.

Cabello y cabeza: como diadema, bandana o turbante, aportando color y estructura, especialmente en peinados bajos o recogidos desordenados.

Mochila y bolso: usada como lazo decorativo o en tiras para personalizar bolsos rígidos o tote bags.

Cuero y sport: enrollada en la muñeca o como accesorio en la correa de cinturón para un guiño utilitario.

Estilo escote: anudada discretamente en la garganta para un look sofisticado o arriesgado según el estampado y el color.

Estilos y estampados que funcionan

Estampados retro: lunares, rayas finas y motivos paisley para un toque nostálgico.

Colores vivos: fucsia, turquesa y limón en combinaciones monocromáticas o en contraste con blacks y grises.

Neutros con un pop: pañoletas en beige o gris con un detalle en color llamativo para equilibrar outfits sobrios.

Estampados gráficos y animales: para un look audaz y contemporáneo. Cómo elegir la pañoleta adecuada

Tamaño: las bandanas pequeñas funcionan como acentos, las medianas sirven para el cuello o la cabeza, y las grandes pueden convertirse en bolsos o cintas.

Material: algodón ligero para uso diario, seda para un toque más lujoso y ligero para climas cálidos.

Color según tono de piel y cabello: tonos cálidos para pieles cálidas y pasteles para delicados contrastes; colores intensos para cabello oscuro, tonos suaves para rubios.

Guía rápida de combinación

Look casual urbano: jeans rectos, camiseta neutra, pañoleta colorida en cuello o cabeza.

Oficina con onda: blazer tonal, blusa neutra y pañoleta pequeña en el cuello.

Noche: vestido liso y pañoleta en satén o seda anudada a la cintura o como turbante.

Femenino-romántico: vestido ligero y pañoleta con estampado floral en cuello o muñeca.

Conclusión La pañoleta, un accesorio humilde pero lleno de carácter, regresa en 2025 como un símbolo de versatilidad y personalidad. Se adapta a cualquier estilo, desde lo más sobrio hasta lo más audaz, y promueve una moda más consciente y reutilizable. ¿Listo para darle un nuevo giro a tus outfits con una pañoleta?

Wendy Berroa Hernández

Wendy Berroa Hernández

Soy una seguidora del "buen gusto" que tiene licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo de la UASD. Con Maestría en Comunicación Corporativa, APEC. Además, tengo estudios en Ceremonial y Protocolo institucional, Técnico Profesional en Ceremonial y Protocolo, Inst. 173 Argentina.
También, cuento con algunos diplomados en Relaciones Públicas; Marketing digital y redes sociales; locución, entre otros.

Publicaciones Relacionadas

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025
Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025
16 agosto, 2025
Marisum se rinde al color del Caribe
Marisum se rinde al color del Caribe
29 julio, 2025
El Feng Shui de la moda
El Feng Shui de la moda
8 julio, 2025
Regresa el lino a la moda masculina
Regresa el lino a la moda masculina
10 junio, 2025
Diseños de Papel tapiz a la moda
Diseños de Papel tapiz a la moda
2 abril, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

Adames rechazó una jugosa oferta

Adames rechazó una jugosa oferta

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Sinéad O’Connor será retratada en una película biográfica 

Sinéad O’Connor será retratada en una película biográfica 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo