El cine de suspenso y terror dominicano inscribe una nueva producción en su historia: “Baño de mujeres”, una película protagonizada por la actriz dominicana Judith Rodríguez, Angelique Burgos (desde Puerto Rico) y, de México, Altair Jarabo.

Durante un sneak peek privado con miembros de la prensa y críticos de cine, se proyectó de manera exclusiva un corte de 7 minutos de la película, así como el behind the scenes. Se ofrecieron detalles de esta historia que llega a los cines de la República Dominicana y Puerto Rico el 2 de octubre.

“Baño de mujeres” está dirigida por Frank Perozo, quien también actúa en rol antagónico en su primer filme de suspenso. Historia original escrita por Kendy Y. Calcaño.

También cuenta con el director y guionista argentino Santiago Fernández Calvete como coguionista.

Dentro de las novedades en esta producción se encuentra la ingeniería de sonido y musicalización, a cargo del músico compositor canadiense Mario Sévigny, ganador de múltiples premios con este género.

Su composición musical le aporta una atmósfera distintiva a los momentos de suspenso y terror en la película.

Cabe destacar que el elenco lo complementan Gracielina Oliveros, Karen Yapoort, Pepe Sierra, Lucitania Suero, Ramón Candelario, Juan Carlos Pichardo, Mario Lebrón, con las participaciones especiales de Brea Frank, Marta González, Nelfa Núñez, Orestes Amador, Daniel Luciano, Arturo López y Sarine Feliz.

Sinopsis

Johana, Lily y Marianne están disfrutando cada minuto de su escapada. Han tomado carretera para dejar de lado el estrés y absorber la vida en bocanadas.

Hacen una parada técnica en una estación de carretera y todos sus planes se viran cuando, estando en el baño, Johana empieza a leer mensajes escritos en la puerta. Son de alguien

pidiendo ayuda. Primero lo toma a chiste, pero al disponerse a salir, un leve susurro la detiene. Alguien le está hablando, pero allí no hay nadie.

Una señal tras otra cambiará completamente la actitud de Johana. Decidida a ayudar, les cuenta a sus amigas. En principio, las chicas se lo vacilan, pero luego terminan las tres envueltas en la más escalofriante trama.

Ese parador es usado por una sangrienta red de tráfico de mujeres. Una, que murió allí abusada hace poco tiempo, quiere salvar a su hermana, que también cayó en la trampa. Johana, Lily y Marianne van a ayudarla. Toda la información que necesitan está en ese baño.