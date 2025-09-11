El suspenso y el terro se apodera de los cines este 2 de octubre con “Baño de Mujeres”

  • Hoy
El suspenso y el terro se apodera de los cines este 2 de octubre con “Baño de Mujeres”

 El cine de suspenso y terror dominicano inscribe una nueva producción en su historia: “Baño de mujeres”, una película protagonizada por la actriz dominicana Judith Rodríguez, Angelique Burgos (desde Puerto Rico) y, de México, Altair Jarabo.

Durante un sneak peek privado con miembros de la prensa y críticos de cine, se proyectó de manera exclusiva un corte de 7 minutos de la película, así como el behind the scenes. Se ofrecieron detalles de esta historia que llega a los cines de la República Dominicana y Puerto Rico el 2 de octubre. 

“Baño de mujeres” está dirigida por Frank Perozo, quien también actúa en rol antagónico en su primer filme de suspenso. Historia original escrita por Kendy Y. Calcaño.

Bano de mujeres 2 1

También cuenta con el director y guionista argentino Santiago Fernández Calvete como coguionista.

Dentro de las novedades en esta producción se encuentra la ingeniería de sonido y musicalización, a cargo del músico compositor canadiense Mario Sévigny, ganador de múltiples premios con este género.

Su composición musical le aporta una atmósfera distintiva a los momentos de suspenso y terror en la película.

Cabe destacar que el elenco lo complementan Gracielina Oliveros, Karen Yapoort, Pepe Sierra, Lucitania Suero, Ramón Candelario, Juan Carlos Pichardo, Mario Lebrón, con las participaciones especiales de Brea Frank, Marta González, Nelfa Núñez, Orestes Amador, Daniel Luciano, Arturo López y Sarine Feliz.

Sinopsis 

Johana, Lily y Marianne están disfrutando cada minuto de su escapada. Han tomado carretera para dejar de lado el estrés y absorber la vida en bocanadas.

Hacen una parada técnica en una estación de carretera y todos sus planes se viran cuando, estando en el baño, Johana empieza a leer mensajes escritos en la puerta. Son de alguien

pidiendo ayuda. Primero lo toma a chiste, pero al disponerse a salir, un leve susurro la detiene. Alguien le está hablando, pero allí no hay nadie.

Una señal tras otra cambiará completamente la actitud de Johana. Decidida a ayudar, les cuenta a sus amigas. En principio, las chicas se lo vacilan, pero luego terminan las tres envueltas en la más escalofriante trama.

Ese parador es usado por una sangrienta red de tráfico de mujeres. Una, que murió allí abusada hace poco tiempo, quiere salvar a su hermana, que también cayó en la trampa. Johana, Lily y Marianne van a ayudarla. Toda la información que necesitan está en ese baño.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

El suspenso y el terro se apodera de los cines este 2 de octubre con “Baño de Mujeres”
El suspenso y el terro se apodera de los cines este 2 de octubre con “Baño de Mujeres”
11 septiembre, 2025
“El muro negro”: la película que está atrapando a todos en Netflix
“El muro negro”: la película que está atrapando a todos en Netflix
16 julio, 2025
Salcedo debutará en cine dramático y de suspenso
Salcedo debutará en cine dramático y de suspenso
14 enero, 2022
Desde los clásicos hasta el suspenso, Cuesta Libros impulsa lectura de grandes obras de distintos géneros
Desde los clásicos hasta el suspenso, Cuesta Libros impulsa lectura de grandes obras de distintos géneros
2 septiembre, 2020
Diálogo venezolano en “suspenso” en medio de la declaratoria de “default»
Diálogo venezolano en “suspenso” en medio de la declaratoria de “default»
14 noviembre, 2017

Publicidad

Temas

Más leídas

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Cámaras indiscretas

Cámaras indiscretas

El 2028 electoral y sus dilemas

El 2028 electoral y sus dilemas

Vuelve Ronny Mauricio

Vuelve Ronny Mauricio

“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la frase del presidente Abinader que debemos recordar

“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la frase del presidente Abinader que debemos recordar

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo