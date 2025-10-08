¡Baño de oro! Metropolitana II asume primer lugar

Unas de las competencias de Taekwondo en los Juegos Escolares que se celebran en San Francisco de Macorís. La zona Metropolitana II asumió el primer lugar



Los atletas de Taekwondo, de la Zona Metropolitana II, llevaron a su delegación a la cima de los Juegos Escolares, al obtener este martes unas siete medallas de oro, seis plata e igual cantidad de bronce para totalizar 19 preseas. que se celebran en San Francisco de Macorís y otras subsedes.

El segundo lugar lo ocupó el Nordeste (Nagua y San Francisco de Macorís), al conquistar cinco metales dorados, cuatro de plata y tres de bronce (12), mientras que el tercer lugar correspondió a Cibao Sur (La Vega y Sánchez Ramírez), que ganó cuatro oros, dos platas y siete bronces.

La Zona Noroeste (Mao y Santiago Rodríguez) se quedó con el cuarto lugar al apoderarse de tres metales de oro, uno de plata y tres de bronce, y el quinto puesto fue para Cibao Norte (Santiago y Puerto Plata), con dos oros, cinco platas y 10 preseas de bronce, y en sexto quedó Metropolitana I (Distrito Nacional y San Cristóbal) tras alcanzar un oro, cuatro medallas de plata y cinco de bronce.

El Suroeste (Barahona y Neyba) logró el 7mo, con un oro, otra de plata y seis de bronce.

Medallero general

Con unas 65 medallas, incluidas 20 de oro, igual cantidad de plata y 25 de bronce, la Zona Metropolitana II se afianzó en el primer lugar del medallero general.

El segundo lugar está el Valle, con 15 oro, 10 de plata y nueve de bronce para un total de 34; en tercer peldaño El Nordeste, con 11 oros, 10 de plata y 16 de bronce (37).