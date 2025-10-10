Banreservas destinará RD$780 millones para apartamentos en Pablo Mella Morales II

Pedro Brand.- El Banco de Reservas financió 95 apartamentos entregados este jueves por el presidente Luis Abinader, como parte del Proyecto Pablo Mella II, que constará de 412 unidades habitacionales, inversión que cuenta con el respaldo de la institución financiera por un monto superior a los RD$780 millones.

El presidente de la entidad bancaria, Leonardo Aguilera, al hablar en la actividad, resaltó que la alianza del Banco con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), a través de los programas Mi Vivienda y Familia Feliz, está contribuyendo a cambiar la vida a miles de dominicanos que aspiran a un techo propio.

Añadió que esos programas dispuestos por el presidente Abinader representan la posibilidad de un futuro promisorio para las familias beneficiarias.

Al dirigirse a los nuevos propietarios, Aguilera expresó que estas familias tienen ahora el poder de transformar un espacio vacío en un lugar lleno de vida, donde cada instante se convierta en una historia inolvidable, en una experiencia única.

“Las llaves que reciben hoy no solo les permitirán abrir sus modernos hogares; también abrirán las puertas hacia un futuro lleno de amor y de oportunidades para ustedes y sus familias”, manifestó.

Dijo estar consciente de que miles de familias ven en el respaldo que ofrece Banreservas la única vía de acceder a un financiamiento, gracias a las tasas inmejorables que dispone para que proyectos habitacionales como el Pablo Mella II ayuden a cambiar vidas, transformar comunidades y crear estabilidad.

Aguilera sostuvo que las unidades habitacionales entregadas reafirman el compromiso asumido por el presidente Abinader de impulsar el desarrollo social, propiciando la tranquilidad familiar y la paz ciudadana.

En la actividad estuvieron Carlos Bonilla, ministro del Mived; Lucrecia Santana Leyba, gobernadora de la provincia Santo Domingo; y Ramón Pascual Gómez, alcalde de Pedro Brand; Mirta Elena Pérez “La Popi”, directora del distrito municipal La Guáyiga, además de autoridades nacionales, provinciales y municipales.