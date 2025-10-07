Banreservas obtiene recertificación ISO 37001 sobre Sistema de Gestión Antisoborno

El Banco de Reservas obtuvo la recertificación de la norma ISO 37001, que avala el Sistema de Gestión Antisoborno, con lo cual la institución reafirma su liderazgo en la región y se afianza como un referente en la implementación de buenas prácticas contra este delito.

Al destacar el reconocimiento, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, resaltó la importancia de la recerficación, que más que un trámite, demuestra que la institución financiera ha sido capaz de mantener, darle seguimiento, revisar y mejorar de forma constante sus procesos para prevenir y combatir cualquier intento de soborno.

Explicó que el proceso consiste en que en los dos primeros años la organización se somete a la validación de su certificación y al tercero se hace una autoría más rigurosa para obtener la recertificación del Sistema de Gestión Antisoborno y Anticorrupción del Banco.

Esta recertificación también significa que la entidad bancaria no ha bajado la guardia, que sigue creyendo y defendiendo una cultura basada en la ética y la transparencia.

“Durante el proceso de revisión, debimos demostrar que aprendimos de auditorías anteriores, que estamos sosteniendo un sistema vivo, no uno que solo existe en el papel, que mantenemos dinámico nuestro análisis de riesgo, en un entorno cambiante y cada vez más exigente”, precisó.

Dijo que para lograr la recertificación el Banco trabajó a fin de comprometer a todos los participantes en los procesos institucionales, que van desde la alta dirección hasta cada colaborador que toma decisiones en el día a día.

“Sabemos que el soborno, -enfatizó Aguilera- no siempre se presenta de forma evidente. A veces es una omisión, una mirada hacia otro lado, una excusa o un silencio”.

Afirmó que el hecho de contar con un sistema como el que exige ISO 37001 ayuda a Banreservas a tener los mecanismos adecuados para actuar, prevenir, y proteger la reputación y el propósito de nuestra organización.

El presidente de la entidad bancaria entiende que además de un reconocimiento externo, esta recertificación refleja el compromiso interno, como muestra de su madurez como organización y de la convicción colectiva de que hacer las cosas bien sí importa.

“Celebramos la cultura que hemos construido juntos: una cultura que promueve la rendición de cuentas, que da herramientas para actuar con firmeza ante lo incorrecto y que entiende que la integridad es la única base sólida sobre la cual construir el futuro”, sostuvo.

Aguilera agradeció a quienes lideran los procesos de cumplimiento, a los colaboradores que, con pequeñas acciones cotidianas, contribuyen a que la cultura ética se mantenga viva y fuerte en el Banco de Reservas.

Expuso que los logros alcanzados y las acciones para enfrentar los desafíos a los que está expuesto el Banco son posibles gracias al esfuerzo conjunto del Consejo de Directores y a las diversas áreas, especialmente aquellas responsables de Cumplimiento y de gestionar los riesgos en la institución financiera.

Añadió que el en Banco de Reservas continuarán avanzando con firmeza, “convencidos de que trabajar con transparencia no solo es lo correcto, sino también lo que nos hace sostenibles, confiables y respetados”.

