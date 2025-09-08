El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, acompañó este domingo al presidente de la República Luis Abinader durante un recorrido en Puerto Plata, para dejar inauguradas varias obras orientadas a impulsar el turismo y ofrecer mejores condiciones de vida a los habitantes.

Con su presencia en estas actividades, el doctor Aguilera ratifica el rol de Banreservas como impulsor del turismo, y reafirma el compromiso de la entidad financiera de respaldar el desarrollo del sector en todo el país, especialmente en esta zona donde apoya importantes proyectos de infraestructuras hoteleras y de otras actividades vinculadas a la cadena de valor del turismo.

Las inauguraciones encabezadas por el presidente Abinader incluyeron la apertura del nuevo edificio de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), que también alojará el Museo del Merengue de la provincia.

Lee más: Presidente ejecutivo de Banreservas recibe visita de ejecutivos del BHD



El jefe del Estado también entregó las renovadas aceras y contenes del centro histórico de “La Novia del Atlántico”, que abarca el Paseo de Doña Blanca, así como las calles Duarte o “Calle de las Banderas”, la Beller y la Padre Castellanos.

Estas obras fortalecen la infraestructura turística y contribuyen a una movilidad peatonal más eficiente, mayor seguridad y una mejor experiencia urbana para residentes, comerciantes y visitantes.

Banreservas desempeña un papel determinante en el fortalecimiento del turismo, a través del financiamiento directo, apoyo a programas y actividades diversas, entre ellas la construcción y expansión de hoteles, puertos de cruceros, parques temáticos y otras estructuras.

En los últimos años Puerto Plata ha experimentado un marcado desarrollo como destino turístico, posicionándose entre los polos emergentes más destacados de la industria.