El Banco de Reservas fue galardonado con Oro en las categorías segmentos de Negocio y Personal del Ranking de Digitalización de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

También la entidad bancaria ganó el segundo lugar en Experiencia del Usuario, consagrándose como una de las instituciones financieras con mayor evolución y funcionalidad en canales digitales del país.

Los premios fueron recibidos por Kelvin Fernández, vicepresidente de Canales y Estrategia Digital; y Vladimir González, director de Canales Digitales y Cash Management de Banreservas, en representación del presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera.

Los reconocimientos reflejan los avances logrados en los servicios de digitalización de Banreservas, destacando especialmente el levantamiento y fortalecimiento de funcionalidades existentes en los canales, lo que refuerza el compromiso de seguir innovando para que los más de dos millones de clientes activos vivan una agradable experiencia digital.

El proceso de deliberación para estos premios inicia con una encuesta a los clientes usuarios de la banca, a fin de conocer cuáles servicios valoran más y los que consideran necesarios. Además se realiza un levantamiento sobre las funcionalidades disponibles en los canales digitales de todas las entidades financieras.

Con estos premios Banreservas reafirma su liderazgo dentro del sistema financiero nacional, cuyo posicionamiento ha sido premiado por las más reconocidas revistas internacionales especializadas en finanzas en múltiples categorías, como Mejor Banco Digital, Mejor Banco de República Dominicana y del Caribe, Mejor Banco para Pymes, entre otros.