La periodista Bárbara Bermudo compartió este miércoles el sufrimiento que ha estado viviendo durante más de cuatro años, tras sufrir el síndrome ASIA, enfermedad de los implantes mamarios.

A través de un video compartido en su red social Instagram, reveló que se someterá a una operación para extirpar los implantes de seno que tenía desde hace 17 años, y que son los causantes de un gran deterioro en su estado físico.

«Aún no me hago la explantación, pero espero que una vez me remueven los implantes mamarios pueda decir que me siento un poco mejor de salud», explicó.

La puertorriqueña manifestó que «Creo que he tocado fondo con el tema de mi salud confiando en que una vez mis implantes salgan de mi cuerpo yo pueda volver a recobrar mi salud y este mensaje es para aquellas mujeres y respeto aquellas que tomaron la decisión como yo hace muchos años atrás de considerar y entender que la enfermedad de los implantes de seno sí es real».

Bermudo sin poder contener el llanto explicó que “Empezaron mis síntomas. Yo diría que de los 150 que dicen que generan los implantes mamarios, que están llenos de material tóxico, yo puedo decir que tengo aproximadamente 70, y ha sido una tortura en los últimos tres-cuarto años”.

En su mismo video mostró los momentos previos a la cirugía, en los que contó con el apoyo de su esposo y la complicidad del equipo médico.

«Aquí tocaba fondo, ya no aguantaba más. Aunque este vídeo lo grabé varias semanas atrás, hoy toma sentido y responsabilidad compartirlo, ya que hoy cumplo dos semanas de explantada. Yo soy una de las miles de mujeres que luchó por años buscando la raíz de mis síntomas, sin encontrar respuestas», añadió.

La exconductora de Primer Impacto entiende que «Hoy la he encontrado #soylibre y me comprometo a ayudar a la mayor cantidad de mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. Confía en Dios, como lo hizo conmigo también lo hará contigo, porque es un salto de Fe», se lee en parte del mensaje en su perfil de Instagram en el que agradeció al personal médico, amigos y familiares que la apoyaron en este difícil momento.

Se recuerda que así como ella, otras féminas del mundo del arte y espectáculo se han sometido a la explantación asegurando que ha sido la solución para muchos de sus problemas de salud.

Entre ellas están Michelle Renaud, Giselle Blondet, Sarah Kohan y Carmen Aub, ect.