Barbarella 2025: 150 personas garantizaron limpieza en festival de música masivo

  • Hoy
La reciente edición del festival de música Barbarella, celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, contó con un operativo logístico de limpieza que involucró a 150 personas. El equipo trabajó con una semana de planificación previa para garantizar las condiciones de salubridad y orden para los miles de asistentes al evento.

El festival, que congregó a más de 10,000 personas, requirió una labor intensiva del personal de limpieza para gestionar los residuos generados, abarcando desde la recolección de desechos sólidos hasta el mantenimiento de las áreas comunes. El despliegue se realizó de manera escalonada, con cuadrillas activas antes, durante y después del concierto, lo que permitió una rápida respuesta a cualquier necesidad de limpieza.

Sobre el trabajo realizado, Karina Castellanos, gerente general del Grupo EULEN en el país, destacó la importancia de su equipo en este tipo de eventos. “Nuestro compromiso va más allá de un servicio; somos un pilar clave en la seguridad, la sostenibilidad y la imagen de eventos masivos como Barbarella. Ver cómo el trabajo de nuestros 150 colaboradores contribuye a que miles de personas disfruten de una experiencia segura y limpia es nuestra mayor satisfacción”, afirmó.

Castellanos subrayó que la relevancia de estos operativos en macroconciertos es crucial por el impacto medioambiental, ya que la correcta gestión de los residuos en eventos de esta magnitud resulta vital para minimizar la huella ecológica.

“El personal de limpieza se encarga de recolectar y clasificar los desechos para su posterior tratamiento. Además, impacta directamente en la salud y seguridad pública, pues un entorno limpio y libre de obstáculos reduce el riesgo de accidentes, como caídas o resbalones. Esto contribuye a la seguridad general del público. Asimismo, la eficiencia en la limpieza refuerza la profesionalidad del evento y promueve una cultura de responsabilidad entre los asistentes”, señaló.

Este despliegue masivo en el festival Barbarella resalta la importancia de la logística y el compromiso con la sostenibilidad en la organización de eventos de gran envergadura.

