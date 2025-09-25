Barbas en remojo.- Nunca ha pasado nada, pero como en la vida siempre hay una primera vez para todo lo que corresponde es que pongan sus barbas en remojo. Estoy hablando de los miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y funcionarios civiles a los que César el Abusador, preso en Puerto Rico por narcotráfico, dijo haber sobornado para evitar ser apresado o que sus cargamentos fueran decomisados, como parte de la información que negoció con las autoridades norteamericanas. Según las informaciones contenidas en ese acuerdo, recogidas en un amplio reportaje publicado por el periódico El Día, la estructura criminal que dirigía operó desde el 1997 hasta el 2019, año en el que fue desmantelada. Esas investigaciones señalan que recibía grandes cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y Venezuela, que recalaban aquí antes de ser enviadas hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Es evidente que luego de trabajar durante tanto tiempo disfrazado de empresario del entretenimiento benefició a mucha gente, que no debe dormir bien en estos días, que cobró a muy buen precio los servicios que ofreció al capo. Pero es muy probable, como dije al principio, que no ocurra nada, que el susto no pase de perder sus visas americanas, un duro golpe sin duda pero nada tan grave como para que no puedan seguir viviendo sin ese privilegio. Volvería así a repetirse la historia con final feliz de los narcos dominicanos que han negociado con las autoridades norteamericanas, que luego de cumplir penas de cárcel relativamente benignas en Estados Unidos regresan al país a disfrutar de sus fortunas malhabidas, y de ñapa sin deudas con la justicia dominicana. No parece que vaya a ser distinto con César el Abusador, quien operó durante 22 años una estructura criminal bien apalancada en sectores políticos entonces en el gobierno, que en la oposición olvidan que antes de hablar de narcotráfico deben primero morderse la lengua para recordar que todo lo que digan puede ser usado en su contra.