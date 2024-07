‘Barbie ciega’: propuesta de Mattel para representar la diversidad

Los Ángeles .- La empresa Mattel ha lanzado la primera muñeca ‘Barbie’ ciega, con bastón y gafas de sol, además de otra negra con síndrome de Down con el objetivo de garantizar que los diseños de estos juguetes reflejen fielmente a la comunidad a la que representan.

Los lanzamientos se han realizado en colaboración con la Fundación Estadounidense para los Ciegos (AFB, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Nacional del Síndrome de Down, informó la primera en su página web. Según el comunicado de la AFB, ambos diseños se han creado “para permitir que aún más niños encuentren una muñeca que los represente e inspirar a todos ellos a contar más historias a través del juego».

“Reconocemos que Barbie es mucho más que una muñeca; representa la autoexpresión y puede crear un sentimiento de pertenencia”, dijo Krista Berger, vicepresidenta senior de Barbie y directora global de Muñecas, según el comunicado publicado por la AFB.

Barbie se asoció con la AFB, una organización dedicada a crear nuevas posibilidades para las personas con ceguera y baja visión, para garantizar que los detalles de la muñeca ‘Barbie’ ciega, incluidos los gestos de la cara, la moda, los accesorios, la experiencia de embalaje y la comunicación en el comercio electrónico, representen con precisión a las personas de este colectivo.

Si en 2023 Mattel presentó la primera muñeca ‘Barbie’ con síndrome de Down de la historia, ahora la compañía se ha vuelto a asociar con la Sociedad Nacional del Síndrome de Down (NDSS por sus siglas en inglés) para reproducir el modelo de raza negra.

Barbie con Síndrome de Down/ Mattel.

A lo largo de todas las fases del proceso de diseño, ‘Barbie’ y la NDSS colaboraron para garantizar que esta muñeca con síndrome de Down reflejara con exactitud las características de esta comunidad.

La NDSS puso en contacto a la compañía con un grupo de personas negras de la comunidad con síndrome de Down para revisar el diseño de la nueva muñeca.