Barrick Pueblo Viejo inaugura moderno Centro Educativo Nuevos Horizontes

Un nuevo centro escolar fue puesto hoy en funcionamiento en el proyecto de reasentamiento Nuevos Horizontes.

De acuerdo a la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gissell Valera la obra fue ejecutada con una inversión que supera los 180 millones de pesos.

Valera, dijo que la nueva edificación escolar beneficiará a 400 estudiantes de los niveles preescolar y primario.

El moderno centro educativo cuenta con tres edificaciones, diseñado para garantizar confort y comodidad a los alumnos, el personal docente y administrativo.

Valera indicó que el complejo está compuesto por aulas amplias, biblioteca, ventanillas, oficinas administrativas, baños accesibles, comedor escolar con capacidad para 280 estudiantes.

Además, un salón de orientación, cancha mixta de baloncesto y voleibol con gradas, área de juegos infantiles y espacios recreativos para la comunidad escolar.

Durante el acto de inauguración del nuevo centro escolar, acompañaron a la Presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera, el Ministro de Energía y Minas Joel Santos, el Vice Ministro de Supervisión y Calidad Educativa Oscar Amargós en representación de Ministerio de Educación, el Alcalde de Cotuí José Eugenio Montilla entre otros funcionarios oficiales e invitados especiales.