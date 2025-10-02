Barrick Pueblo Viejo inaugura moderno Centro Educativo Nuevos Horizontes

Barrick Pueblo Viejo inaugura moderno Centro Educativo Nuevos Horizontes

Un nuevo centro escolar fue puesto hoy en funcionamiento en el proyecto de reasentamiento Nuevos Horizontes.

De acuerdo a la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gissell Valera la obra fue ejecutada con una inversión que supera los 180 millones de pesos.

Valera, dijo que la nueva edificación escolar beneficiará a 400 estudiantes de los niveles preescolar y primario.

Puede leer: ¿Qué logros más importantes exhibe el Gobierno de Luis Abinader en cinco años de gestión?

WhatsApp Image 2025 10 02 at 3.57.55 PM 2
WhatsApp Image 2025 10 02 at 3.57.55 PM 1

El moderno centro educativo cuenta con tres edificaciones, diseñado para garantizar confort y comodidad a los alumnos, el personal docente y administrativo.

Valera indicó que el complejo está compuesto por aulas amplias, biblioteca, ventanillas, oficinas administrativas, baños accesibles, comedor escolar con capacidad para 280 estudiantes.

Además, un salón de orientación, cancha mixta de baloncesto y voleibol con gradas, área de juegos infantiles y espacios recreativos para la comunidad escolar.

Durante el acto de inauguración del nuevo centro escolar, acompañaron a la Presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera, el Ministro de Energía y Minas Joel Santos, el Vice Ministro de Supervisión y Calidad Educativa Oscar Amargós en representación de Ministerio de Educación, el Alcalde de Cotuí José Eugenio Montilla entre otros funcionarios oficiales e invitados especiales.

Ramón Antonio Salcedo

Ramón Antonio Salcedo

Publicaciones Relacionadas

Barrick Pueblo Viejo inaugura moderno Centro Educativo Nuevos Horizontes
Barrick Pueblo Viejo inaugura moderno Centro Educativo Nuevos Horizontes
2 octubre, 2025
Línea Terminador: ¿Qué es y qué efecto tuvo hoy en República Dominicana?
Línea Terminador: ¿Qué es y qué efecto tuvo hoy en República Dominicana?
2 octubre, 2025
Buen trabajo en las Edes contra el fraude eléctrico
Buen trabajo en las Edes contra el fraude eléctrico
2 octubre, 2025
Nuestra generación pierde amigos y hermanos
Nuestra generación pierde amigos y hermanos
2 octubre, 2025
Cuáles serán las medidas para Haití ante fin Hope/Help
Cuáles serán las medidas para Haití ante fin Hope/Help
2 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Cuando se quiere

Cuando se quiere

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

De por sí, el partido no es el problema

De por sí, el partido no es el problema

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo