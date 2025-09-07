Barrick Pueblo Viejo inaugura un salón comunal y un play de béisbol en proyecto Nuevos Horizontes

Nuevos Horizontes, Cotuí, Sánchez Ramírez. La compañía minera Barrick Pueblo Viejo dejó en funcionamiento un salón comunal y un play de béisbol que beneficiará a las familias que están siendo reasentadas en el proyecto habitacional Nuevos Horizontes, al suroeste del municipio de Cotuí.

La actividad fue encabezada por la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera; Isaac Luciano, gerente general; la gobernadora Cristiana Rodríguez; José Eugenio Montilla, alcalde de Cotuí; y el ex Grandes Ligas y comisionado de Béisbol de la República Dominicana, Junior Noboa.

Destacaron la importancia de dichas obras como parte del proceso integral de transformación comunitaria que impulsa el proyecto Nuevos Horizontes.

Puede leer: Entidad bancaria de RD fue víctima de un fraude digital de más de RD$11 millones; arrestan a dos

El nuevo campo de béisbol fue construido en cumplimiento con los estándares del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) para instalaciones de su categoría.

El campo deportivo entregado hoy a los comunitarios del nuevo proyecto de reasentamiento humano cuenta con un área total de 13,758 metros cuadrados. La obra incluye dos dugouts e igual número de gradas para los equipos y los fanáticos que acudan a respaldar las actividades deportivas.

Además, cuenta con áreas de baños, basket top, cierre perimetral, accesos peatonales y parqueos de vehículos.

Salón Comunal

Barrick Pueblo Viejo también hizo entrega de un espacioso local comunitario para la realización de reuniones y eventos en el nuevo proyecto de reasentamiento.

El salón comunal cuenta con un área de 150 metros cuadrados, con capacidad para 70 personas en su interior.

La obra está diseñada para la realización de reuniones y eventos culturales, artísticos y comunitarios, con áreas de baños y parqueos de vehículos.

El proyecto de reasentamiento de 700 familias conlleva una inversión económica de más de 20 mil millones de pesos en Nuevos Horizontes, por parte de la compañía minera que opera en Pueblo Viejo, Cotuí.