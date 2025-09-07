Barrick Pueblo Viejo inaugura un salón comunal y un play de béisbol en proyecto Nuevos Horizontes

Barrick Pueblo Viejo inaugura un salón comunal y un play de béisbol en proyecto Nuevos Horizontes

Nuevos Horizontes, Cotuí, Sánchez Ramírez. La compañía minera Barrick Pueblo Viejo dejó en funcionamiento un salón comunal y un play de béisbol que beneficiará a las familias que están siendo reasentadas en el proyecto habitacional Nuevos Horizontes, al suroeste del municipio de Cotuí.

La actividad fue encabezada por la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera; Isaac Luciano, gerente general; la gobernadora Cristiana Rodríguez; José Eugenio Montilla, alcalde de Cotuí; y el ex Grandes Ligas y comisionado de Béisbol de la República Dominicana, Junior Noboa.

Destacaron la importancia de dichas obras como parte del proceso integral de transformación comunitaria que impulsa el proyecto Nuevos Horizontes.

Puede leer: Entidad bancaria de RD fue víctima de un fraude digital de más de RD$11 millones; arrestan a dos

El nuevo campo de béisbol fue construido en cumplimiento con los estándares del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) para instalaciones de su categoría.

image 243

El campo deportivo entregado hoy a los comunitarios del nuevo proyecto de reasentamiento humano cuenta con un área total de 13,758 metros cuadrados. La obra incluye dos dugouts e igual número de gradas para los equipos y los fanáticos que acudan a respaldar las actividades deportivas.

Además, cuenta con áreas de baños, basket top, cierre perimetral, accesos peatonales y parqueos de vehículos.

Salón Comunal

Barrick Pueblo Viejo también hizo entrega de un espacioso local comunitario para la realización de reuniones y eventos en el nuevo proyecto de reasentamiento.

El salón comunal cuenta con un área de 150 metros cuadrados, con capacidad para 70 personas en su interior.

La obra está diseñada para la realización de reuniones y eventos culturales, artísticos y comunitarios, con áreas de baños y parqueos de vehículos.

El proyecto de reasentamiento de 700 familias conlleva una inversión económica de más de 20 mil millones de pesos en Nuevos Horizontes, por parte de la compañía minera que opera en Pueblo Viejo, Cotuí.

Ramón Antonio Salcedo

Ramón Antonio Salcedo

Publicaciones Relacionadas

Barrick Pueblo Viejo inaugura un salón comunal y un play de béisbol en proyecto Nuevos Horizontes
Barrick Pueblo Viejo inaugura un salón comunal y un play de béisbol en proyecto Nuevos Horizontes
7 septiembre, 2025
Barrick Pueblo Viejo anuncia cambios en su equipo de liderazgo
Barrick Pueblo Viejo anuncia cambios en su equipo de liderazgo
18 junio, 2025
Juana Barceló cierra un ciclo de 25 años en Barrick Pueblo Viejo
Juana Barceló cierra un ciclo de 25 años en Barrick Pueblo Viejo
18 junio, 2025
¿Deterioro ambiental o protección? Barrick Gold explica trabajos que realiza en el Naranjo
¿Deterioro ambiental o protección? Barrick Gold explica trabajos que realiza en el Naranjo
13 junio, 2025
¿La Barrick Gold representa peligro para el medio ambiente? Esto dice líder de izquierda
¿La Barrick Gold representa peligro para el medio ambiente? Esto dice líder de izquierda
12 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, sábado 06 de septiembre de 2025

Edición impresa, sábado 06 de septiembre de 2025

64 pesos dominicanos por dólar:¿Qué significa para tu bolsillo?

64 pesos dominicanos por dólar:¿Qué significa para tu bolsillo?

Por fin, Sammy será inmortal

Por fin, Sammy será inmortal

Agricultura: ¿Qué del cacao?

Agricultura: ¿Qué del cacao?

Humanización de los servicios de salud

Humanización de los servicios de salud

Atentado contra la revista ¡Ahora!

Atentado contra la revista ¡Ahora!

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo