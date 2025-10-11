Barrick Pueblo Viejo y la Embajada de Canadá refuerzan su alianza por la inversión responsable en RD

  • Hoy
Barrick Pueblo Viejo y la Embajada de Canadá refuerzan su alianza por la inversión responsable en RD

La recién designada presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera, sostuvo una reunión de cortesía con la embajadora de Canadá en República Dominicana, Jacqueline DeLima Baril, con el objetivo de reafirmar el compromiso compartido con la inversión responsable, la transparencia y la sólida asociación bilateral entre ambos países.

Durante el encuentro, Valera y la embajadora destacaron la importancia de mantener un entorno empresarial estable, transparente y predecible, que fomente la inversión continua, la creación de empleos y el crecimiento económico sostenible. Subrayaron que el respeto por normas claras y consistentes fortalece la confianza de los inversionistas y beneficia tanto al país como a las comunidades.

Valera reiteró el compromiso de Barrick Pueblo Viejo con la República Dominicana y sus comunidades:

“Nuestro éxito se basa en las alianzas con la República Dominicana, su gente y las comunidades que nos acogen. Creemos que el valor duradero proviene de la transparencia, la cooperación y el respeto por un marco legal y fiscal estable que impulse la inversión y el desarrollo.”

La ejecutiva destacó que la empresa continuará aportando significativamente al desarrollo económico y social del país mediante inversiones sostenidas e iniciativas comunitarias, como el proyecto habitacional Nuevos Horizontes, con una inversión de RD$20,000 millones, parte del programa de reasentamiento impulsado por la minera.

Por su parte, la embajadora DeLima Baril resaltó el papel de la República Dominicana como socio estratégico de Canadá, subrayando la creciente relación comercial y el compromiso de las empresas canadienses con los más altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Barrick Pueblo Viejo reafirmó su propósito de seguir contribuyendo al crecimiento económico de la República Dominicana y fortalecer su posición como uno de los destinos más confiables y atractivos de América Latina para la inversión minera.

FMI: RD logra reducir su deuda pública y se mantiene entre los países más estables de la región
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Barrick Pueblo Viejo y la Embajada de Canadá refuerzan su alianza por la inversión responsable en RD
Barrick Pueblo Viejo y la Embajada de Canadá refuerzan su alianza por la inversión responsable en RD
11 octubre, 2025
Indrhi y Barrick revisan los trabajos inspecciona Estado
Indrhi y Barrick revisan los trabajos inspecciona Estado
2 septiembre, 2025
Nombran a Gisselle Valera como presidenta de Barrick Pueblo Viejo
Nombran a Gisselle Valera como presidenta de Barrick Pueblo Viejo
27 agosto, 2025
Joel Santos visita operaciones de Pueblo Viejo; reafirma compromiso con minería responsable
Joel Santos visita operaciones de Pueblo Viejo; reafirma compromiso con minería responsable
14 agosto, 2025
Reasentamiento de Barrick avanza con entrega de salón comunal
Reasentamiento de Barrick avanza con entrega de salón comunal
1 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ahora tronó duro Luisín Mejía

Ahora tronó duro Luisín Mejía

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte

La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte

Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío

Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío

La Página. Viernes 10 de octubre de 2025

La Página. Viernes 10 de octubre de 2025

Un país muy especial

Un país muy especial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo