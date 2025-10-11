Barrick Pueblo Viejo y la Embajada de Canadá refuerzan su alianza por la inversión responsable en RD

La recién designada presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera, sostuvo una reunión de cortesía con la embajadora de Canadá en República Dominicana, Jacqueline DeLima Baril, con el objetivo de reafirmar el compromiso compartido con la inversión responsable, la transparencia y la sólida asociación bilateral entre ambos países.

Durante el encuentro, Valera y la embajadora destacaron la importancia de mantener un entorno empresarial estable, transparente y predecible, que fomente la inversión continua, la creación de empleos y el crecimiento económico sostenible. Subrayaron que el respeto por normas claras y consistentes fortalece la confianza de los inversionistas y beneficia tanto al país como a las comunidades.

Valera reiteró el compromiso de Barrick Pueblo Viejo con la República Dominicana y sus comunidades:

“Nuestro éxito se basa en las alianzas con la República Dominicana, su gente y las comunidades que nos acogen. Creemos que el valor duradero proviene de la transparencia, la cooperación y el respeto por un marco legal y fiscal estable que impulse la inversión y el desarrollo.”

La ejecutiva destacó que la empresa continuará aportando significativamente al desarrollo económico y social del país mediante inversiones sostenidas e iniciativas comunitarias, como el proyecto habitacional Nuevos Horizontes, con una inversión de RD$20,000 millones, parte del programa de reasentamiento impulsado por la minera.

Por su parte, la embajadora DeLima Baril resaltó el papel de la República Dominicana como socio estratégico de Canadá, subrayando la creciente relación comercial y el compromiso de las empresas canadienses con los más altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Barrick Pueblo Viejo reafirmó su propósito de seguir contribuyendo al crecimiento económico de la República Dominicana y fortalecer su posición como uno de los destinos más confiables y atractivos de América Latina para la inversión minera.