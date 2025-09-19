Barrick realiza jornada 55 del Monitoreo Ambiental Participativo Junto Comunidades

Zambrana, Cotuí, Sánchez Ramírez.- Con la participación de técnicos de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo (INTEC) y representantes de organizaciones comunitarias, la compañía Barrick Pueblo Viejo realizó la jornada 55 de monitoreo ambiental en la zona donde opera la minera.

El monitoreo ambiental participativo es un ejercicio voluntario, que se realiza trimestralmente y que consolida el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, la transparencia y la integración comunitaria.

Dichos operativos de veeduría se vienen realizando desde el año 2012 como un mecanismo que ha permitido que representantes de comunidades vecinas y de la sociedad civil acompañen el proceso de verificación del cumplimiento ambiental dentro y fuera de las instalaciones mineras.

En una nota informativa, la empresa resalta que en cada jornada se revisan parámetros como la calidad del agua y el aire, niveles de ruido y funcionamiento de las plantas de tratamiento de las aguas residuales.

La incorporación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), como tercero independiente a partir de la jornada número 38, ha dado mayor rigor técnico al proceso.

Los especialistas de la academia toman y analizan muestras en laboratorios certificados y los resultados son dados a conocer y se comparten con los participantes en el siguiente encuentro, reafirmando la credibilidad y transparencia de dicha jornada de monitoreo ambiental.

La actividad contó con la presencia de representantes de alcaldías locales y organizaciones de la sociedad civil de Sánchez Ramírez, Maimón y Piedra Blanca.

Ramón Antonio Salcedo

Barrick realiza jornada 55 del Monitoreo Ambiental Participativo Junto Comunidades
19 septiembre, 2025
