Entre malos olores, charcos y lodazal, así viven cada día los residentes de los sectores Respaldo 13 y Santa María del barrio 27 de Febrero, quienes denunciaron la situación sanitaria que enfrentan por el desborde constante de aguas negras.

“Mira cómo estamos, muchas aguas negras”, expresó Ángel Augusto Sierra, mientras señalaba los charcos que corren por la vía.

Según explicó, el problema se agrava cada vez que llueve, cuando la cloaca se desborda y las aguas residuales invaden las aceras y calles.

“La cloaca algunas veces bota para afuera y cuando llueve las calles se llenan. Uno no puede ni pasar”, añadió.

Otros vecinos contaron al Periódico Hoy como la situación ya les está afectando su salud y su diario vivir.

“Yo me compro unos zapatos nuevos y tengo que ponérmelos en mi trabajo, porque si salgo con ellos desde mi casa, llegan enchumbados de agua y con mal olor”, expresó Antonia Aquino.

Mientras que Luis Pérez, otro residente del barrio 27 de Febrero, explicó que la causa principal del problema es la falta de desagüe.

“Las aguas negras obedecen a la falta de desagüe, porque esa agua cae en el río Ozama. Entonces el agua no está saliendo como debe”, indicó.

Otro de los factores que empeora la situación es el cúmulo de basura en las calles, que son movidas por las aguas de un lugar a otro tapando las tuberías principales y causando un colapso en el sistema.

Otra zona afectada

En el sector Santa María, la situación no es diferente. María Mercedes Checo describió el panorama como “una asquerosidad”.

“Cuando uno pasa por ahí se ensucia los pies, y eso no hay quien lo aguante”, denunció.

La preocupación crece entre los moradores, quienes temen que la contaminación genere enfermedades como dengue, diarreas y problemas de piel.

El llamado a las autoridades

Los comunitarios afirman que han hecho múltiples llamados al Ayuntamiento del Distrito Nacional y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para limpiar los desagües, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

