En el barrio 27 de Febrero, el agua llega, «saluda» y se va

No solo el polvo del Sahara ha llegado al país. El desierto y la sequía se apoderaron de las llaves de los residentes del barrio 27 de Febrero, quienes aseguran que abrir una llave y ver salir agua es casi un milagro digno de grabar.

“La mandan una hora o 15 minutos, dependiendo, y si no, hay que comprar funditas de agua”, contó Jairo Feliz al Periódico HOY, en el marco de una entrevista para el especial Hoy en tu Barrio.

“El agua llega, saluda y se va”, describió Napoleón Figuereo, otro residente de la zona.“A veces viene, y otros días dura hasta dos sin venir, y cuando llega, se va de una vez”, añadió.

Los moradores dicen que esta escena se repite cada semana y sus esperanzas de que la situación mejore, ya mermaron.

Fernando Galva, otro vecino, se sumó a la queja de muchos y describió lo que vive en su casa.

“El agua está medio problemática. Supuestamente la mandan dos días a la semana, pero hay veces que no la mandan. Entonces la gente se queda esperando. Mira, hoy, ahí arriba la están esperando y todavía no ha llegado, y cuando llega, llega muy poca”, aclaró.

Bomba para succionar agua

Un panorama aún peor

En algunas zonas, como Santa Rita, el panorama es aún peor.

“Hay una sumergible que vende agua y al parecer están combinados para que no llegue el agua aquí, así uno tiene que comprarla obligado”, denunció María Mercedes Checo.

Checo afirmó que tiene que gastar hasta RD$600 pesos a la semana debido a la falta del preciado líquido.

Otros de los vecinos, Ricardo Sedano, resaltó que “hay gente que tiene que comprar agua diario”.

Situación similar vive Francisco Almonte, quien señaló que “el agua a veces viene, y otros días dura hasta dos sin venir y cuando viene, se va de una vez”.

Mientras los que tienen bombas sumergibles aprovechan para venderla al resto de la comunidad.

Si quieres agua y vives en el barrio 27 de Febrero tienes que madrugar

La situación se empeora para los moradores que viven en colinas, zonas altas o más retirado de la entrada, ya que debido a la poca fuerza con la que llega el líquido, deben levantarse de madrugada para poder llenar, aunque sea una cubeta.

“Si uno no se levanta a las 5:00 de la mañana se queda sin agua”, indicó Antonio Valle.

Otros se resignaron a comprar agua en los camiones, aunque se queden sin el pasaje del otro día para ir a trabajar.

La petición a las autoridades

Los residentes solo piden lo más básico y necesario que demanda la población: agua para poder bañarse, cepillarse y poder mantener la casa limpia.

Mujer con cubetas esperando coger agua

