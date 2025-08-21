Barrios sin agua por labor Metro

  • Hoy
Barrios sin agua por labor Metro

Sectores de Santo Domingo están sin agua, por una avería ocasionada por excavaciones vinculadas a la construcción del Metro. La rotura fue en la marginal de la Autopista Duarte, en La Venta.

Entre los afectados están los sectores Don Honorio, El Condado, Los Ángeles, Peralejos, Proyecto Cristal, Barrio Independencia, Km. 14, Los Hidalgos, Colinas del Norte, La Ciénaga y otros.

La Caasd exhortó a los residentes de las zonas afectadas, tomar las previsiones ante la reducción del suministro y pese que no llega el líquido, recomendó almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional mientras completan los trabajos.

Puedes leer: Sectores Santiago sin servicio de agua

“Trabajamos para garantizar un servicio estable y de calidad a los residentes de las comunidades afectadas”, afirmó Luis Salcedo, asesor de Operaciones del organismo.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Barrios sin agua por labor Metro
Barrios sin agua por labor Metro
21 agosto, 2025
Opret detalla qué sucedió en la estación Rosa Duarte de la L2 del Metro
Opret detalla qué sucedió en la estación Rosa Duarte de la L2 del Metro
14 agosto, 2025
Pasajeros del Metro de Santo Domingo confían en que los viajes sean rápidos
Pasajeros del Metro de Santo Domingo confían en que los viajes sean rápidos
12 agosto, 2025
Ausencia total de filas en horas pico en cuatro estaciones del Metro en Villa Mella, según Opret
Ausencia total de filas en horas pico en cuatro estaciones del Metro en Villa Mella, según Opret
11 agosto, 2025
Se reducen filas en primer día de operación con trenes de seis vagones en Línea 1 del Metro
Se reducen filas en primer día de operación con trenes de seis vagones en Línea 1 del Metro
11 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Mitología médica dominicana

Mitología médica dominicana

China está feliz

China está feliz

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo