Barrios sin agua por labor Metro

Sectores de Santo Domingo están sin agua, por una avería ocasionada por excavaciones vinculadas a la construcción del Metro. La rotura fue en la marginal de la Autopista Duarte, en La Venta.

Entre los afectados están los sectores Don Honorio, El Condado, Los Ángeles, Peralejos, Proyecto Cristal, Barrio Independencia, Km. 14, Los Hidalgos, Colinas del Norte, La Ciénaga y otros.

La Caasd exhortó a los residentes de las zonas afectadas, tomar las previsiones ante la reducción del suministro y pese que no llega el líquido, recomendó almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional mientras completan los trabajos.

Puedes leer: Sectores Santiago sin servicio de agua

“Trabajamos para garantizar un servicio estable y de calidad a los residentes de las comunidades afectadas”, afirmó Luis Salcedo, asesor de Operaciones del organismo.