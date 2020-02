Basket DN será histórico, según Peralta

El presidente del Comité Organizador (CO) del TBS Distrito, José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, garantizó ayer martes que el próximo torneo distrital 2020 será histórico por la excelente calidad de los equipos participantes y todas las facilidades de que disfrutaran los asistentes al Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Al hablar en rueda de prensa junto a los demás integrantes del CO, Peralta anunció que en el TBS Distrito 2020, dedicado al destacado entrenador Osiris Duquela, se disputará la Copa Banreservas.

El certamen deportivo, pautado para iniciar el 26 de febrero próximo participarán los campeones del club Rafael Barias, el subcampeón Mauricio Báez, El Millón, Bameso, Huellas del Siglo, Los Prados, San Carlos y San Lázaro.Gala 23 de febreroPeralta informó, además, que la Gala (Openig) del evento será celebrada el domingo 23 de febrero en el salón Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Destacó que en este escenario se entregará un merecido reconocimiento al entrenador Duquela, a quien estará dedicado el TBS Distrito 2020.

Domingo de Inmortales.

Peralta destacó, además, que cada domingo serán reconocidos dos inmortales del baloncesto dominicano, como forma de que las nuevas generaciones conozcan sus brillantes trayectorias.Teruel: Director General.

El presidente del CO del TBS Distrito informó, además, que el profesor Fernando Teruel, ex presidente de ABADINA, fue escogido de manera unánime como Director General del evento en que se disputará la Copa Banreservas.

TV nacional.

Peralta informó también que los partidos del torneo distrital serán transmitidos por la planta televisora Digital 15 del Grupo Telemicro.

Mientras que por radio las transmisiones llegarán al público a través de la emisora Súper 7 (107.7 FM).Todas las facilidadesPeralta garantizó que al igual que los fanáticos disfrutaran de múltiples facilidades, incluyendo transporte, almuerzo a bajo costo los domingos, seguridad, eventos culturales, entre otras.

Seguridad garantizadaInformó, además, que el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, Director General de la Policía Nacional, ha dispuesto de una gran cantidad de agentes preventivos y de inteligencia para garantizar la seguridad de todos los asistentes al Palacio de los Deportes.

Adelantó que entre el público asistente a cada partido serán instalados dispositivos preventivos, quienes servirán de soporte al sistema de video vigilancia.

Asistentes

Peralta estuvo acompañado de los integrantes del CO y de las comisiones de trabajo señores: Alejandro Montás, director de la Corporación Dominicana de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD); Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL); José Heredia Castillo, presidente de ABADINA; Andrés Terrero, Edwin Castillo, Diego Pesqueira, Milton Díaz, entre otros.

A la actividad también asitieron los cronistas deportivos que tendrán a sus cargos las transmisiones de los partidos por radio y televisión.

Desde ya reina un gran entuasiasmo entre los organizadores del magno evento, así como entre los seguidores de los distintos clubes que verán acción en el tradicional torneo de baloncesto superior distrital y que contará con buenos jugadores..