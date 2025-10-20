Basket superior SFM será dedicado a Leonardo Aguilera; comenzará el 14 de noviembre

Por disposición del comité organizador y los seis clubes participantes, de manera unánime decidieron dedicar el XXXVI Torneo de Baloncesto Superior con Refuerzos de esta ciudad, al doctor Leonardo Aguilera, actual presidente ejecutivo de Banreservas, institución que ha logrado mantener un apoyo al deporte y la cultura desde su pasado presidente Samuel Pereyra.

La medida fue acatada por los clubes, quienes son los principales protagonistas del evento que ha de iniciarse el viernes 14 de noviembre, al mismo tiempo fue bien valorada por la comercializadora Matrille Media Group, la cual llega a su quinto año seguido trabajando en la captación de recursos a través de las empresas que se promocionan en la justa deportiva que participarán los clubes Santa Ana, Juan Pablo Duarte, San Vicente, San Martín, Máximo Gómez y la nueva franquicia Guerreros de Los Rieles.

La decisión de distinguir al funcionario, surge a raíz del gran apoyo que la principal institución financiera del país le ha brindado al deporte, tanto a nivel nacional como internacional, razón por la cual los clubes que gravitan en este escenario levantaron su mano a favor de reconocer la labor de este profesional de la economía, ahora al frente de esta institución bancaria.

Aguilera fue designado en su cargo por el poder ejecutivo a través del decreto 461-25, y fungía como presidente ejecutivo de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), lugar que ahora es encabezado por Samuel Pereyra.

Junior Matrille

