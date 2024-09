Bastida llora a hijos que le arrebató el accidente

Minutos hicieron la diferencia para que Adalina Guzmán siguiera con vida. Cuenta horrorizada cómo perdió a vecinos y a su amiga de infancia Génesis Alcántara, de 27 años, en el accidente ocurrido frente a un bar en la comunidad de Bastida, Villarpando, municipio Las Yayas, Azua.

Tragedia alertada por la comunidad, que pedía a las autoridades iluminar la vía, actuar para que el dueño del establecimiento cumpliera el horario de cierre y regular la velocidad en la que los camiones pesados transitan en la zona.

Aún en estado de shock, narró cómo le comentó a su amiga que cruzaría a su casa a orinar, mientras era convencida de que no lo hiciera para que no la dejará sola. “Le dije que no me tardaría, ya que mi casa queda justo al frente del bar, pero solo escuché el eco de gritos desconsoladores, los cuales al terminar, subí despavorida a ver qué pasó y solo buscaba a mi amiga sin parar”, expresó.

Entre sollozos, dijo que encontró su cartera, la cual contenía dinero y documentos personales, pero no así a Alcántara. Fue velada y enterrada el domingo en la tarde.

A pocos metros de su casa el ambiente fue similar. Allí la tragedia tocó las puertas a la familia del agente de la Policía Nacional, José René Guzmán Guzmán, de 31 años, quien también murió arrollado. Su esposa Pamela Rossó lo describió como un hombre cariñoso y entregado a su familia.

De su lado, Yanibel, hermana del occiso, dijo que su hermano tenía un año sin visitar la comunidad, lo que hace aún más dolorosa su muerte.

Además de Alcántara y Guzmán, fallecieron Yoserys Soriano Méndez, de 20 años; Elvin Guzmán Rodríguez, de 18; Jhon Gerardo, de 21; y Deybis Ferreras Matos, de 24 años.

En Hospital Alejandro Cabral están hospitalizadas siete personas

La directora del hospital regional Dr. Alejandro Cabral, Emelinda Saldívar, informó que hasta el momento se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pronóstico reservado, tres personas: dos mujeres y un hombre.

Agregó que de 30 pacientes atendidos, 23 fueron evaluados y dados de alta. Mientras en el hospital regional Taiwán 19 de Marzo, atienden a once personas lesionadas. Entre los heridos se encuentran mujeres de entre 17 y 45 años y hombres de 18 a 55 años. La cifra puede variar.6