Basura en la esquina: un espejo de nuestra cultura ciudadana

  • Dora Pariente
Dora Pariente Peña

Hay una escena que se repite en demasiadas esquinas: bolsas abiertas, cartón húmedo, líquidos corriendo hacia la cuneta. No es solo falta de camiones ni de contenedores; es falta de acuerdos y hábitos. La esquina no es basurero: es un espacio común que habla de nosotros.

También hay gente que sí se ensucia las manos con propósito: recicladores de base, cooperativas y gestoras ambientales que operan como empresas sociales. Levantan material, generan empleo digno, pagan nómina, compran equipos, cumplen rutas. Si tu comunidad trabaja con ellos, nómbralos, contrátalos y págales justo. Separar mejor y disponer donde corresponde les da seguridad, aumenta la recuperación y reduce el desorden.

Lo primero: no más bolsas en las esquinas

La “esquina” no es un punto de entrega. No dejes bolsas en las esquinas ni “de pasadita”. Llévalas al punto designado: contenedor con tapa, cuarto de residuos del edificio o punto limpio del barrio. Si no existe, créalo con tu junta de vecinos o condominio y señalízalo (horario + responsable + contacto).

Guía práctica en 7 pasos

  1. Respeta el horario de recogida del sector y coordina cuando cambie.
  2. Punto designado obligatorio: nada en aceras, rejillas, postes o esquinas.
  3. Separa en 3 fracciones:
    • Orgánicos (para compost o retiro diferenciado).
    • Reciclables limpios y secos (plástico, vidrio, metal, papel/cartón).
    • No reciclables (bien cerrados).
  4. Voluminosos y escombros solo por cita programada; nada de “abandonos nocturnos”.
  5. Negocios: contenedor propio, registro de generación y plan de retiro; tu acera no es almacén.
  6. Compra social: prioriza empresas sociales/gestoras locales y exige factura; pacta rutas y precios claros.
  7. Seguridad y respeto: no rompas bolsas ajenas; si detectas infracción, documenta y reporta por vías formales, sin linchamiento digital.

Microacuerdos que ordenan un barrio

  • Cartel visible en el punto designado: horario, fracciones, teléfono del gestor.
  • Responsable rotativo de cuadra/edificio para seguimiento semanal.
  • Lista de contactos (empresa social, gestor municipal, número de reportes).
  • Calendario mensual para voluminosos y poda (evita mini vertederos).

Qué deben garantizar las instituciones

Rutas cumplidas, contenedores adecuados, supervisión y sanciones a infractores, además de campañas sostenidas (no solo una semana) y datos abiertos de desempeño. El Estado pone el piso; la comunidad sostiene el techo.

Un pacto simple, desde hoy

Yo: cierro bien las bolsas, no las dejo en la esquina, separo y llevo al punto designado.
Mi cuadra: acordamos señalización, responsable y canal de reporte.

Mi ciudad: apoyo a las empresas sociales que limpian con dignidad y exijo que el servicio público funcione.

La cultura ciudadana no se decreta: se practica. Si cambiamos la ruta de una bolsa, cambiamos la historia de una esquina. Y cuando la esquina deja de delatarnos, el barrio empieza a sentirse casa.

En Los Praditos, la basura nunca falta
