Residentes del sector Simón Bolívar, en el Distrito Nacional, alzaron su voz para denunciar que el cúmulo de basura en la zona, debido al retraso en la recogida de desechos por parte de la Alcaldía, pone en riesgo su salud.

«Por favor, reduzcan el cúmulo de basura, eso trae contaminación y el agua sucia también en los contenes. Por aquí juegan muchos niños y eso les puede causar problemas de salud», aseguró José Luis, visiblemente angustiado por la situación

Los moradores explicaron a periodistas de Hoy Digital, durante la serie especial «Hoy en tu barrio», que en casos como el de la calle Francisco Bidó, en la barriada capitalina, el camión recolector de basura puede tardar varios días sin pasar, agravando el problema.

«En verdad los camiones no están pasando. Tenemos tiempo que no los vemos, el camión por aquí no pasa, es más, yo creo que a la alcaldesa (Carolina Mejía) se le olvidó que una de las funciones de ella es recoger la basura. Está aspirando a ser presidenta y se le olvidó su función de alcaldesa», sostuvo Juan Carlos Castillo, otro de los residentes en el Simón Bolívar.

«A veces dura par de días el cúmulo de basura, y vuelvo y le digo, que eso trae muchas enfermedades», añadió José Luis.

¿Basura sin control en Simón Bolívar? / Video grabado por Elieser Tapia y editado por Félix Rojas

De su lado, Maldaleno Luso (Sandy), residente en la calle La Trinitaria, manifestó que la gran cantidad de basura en esa zona ya tiene a los lugareños “a coger la loma”.

«Todas las personas que bajan por aquí tiran la basura, uno se cansa de buscarle la vuelta. Mira, los otros días tiraron un perro muerto, y tuve yo que pagar para que lo botara. Esa basura lo que crea es enfermedad, y esta basura nos tiene al coger la loma», pronunció «Sandy».

Basura en la calle La Trinitaria / Foto: Duany Núñez Basura en la calle La Trinitaria / Foto: Duany Núñez Basura en la calle La Trinitaria / Captura video Elieser Tapia

Falta de educación en moradores del Simón Bolívar

A juicio de Juan Carlos Castillo, el cúmulo de basura en las diferentes calles del sector Simón Bolívar no es responsabilidad exclusiva de las autoridades de la Alcaldía del Distrito Nacional, sino también de los transeúntes, quienes la arrojan por doquier.

«Eso tiene que ver con las personas, con nosotros los transeúntes, que no tenemos educación. Nosotros tenemos que colaborar para que todo esté en orden», expresó Castillo.

Asimismo, consideró que se debe educar sobre las consecuencias de los desechos sólidos, tanto en los hogares como en los centros educativos, a fin de evitar la aglomeración.

«Le reitero, los moradores no tenemos educación, la tiramos a donde quiera. También hay que educarnos, hay que dar charlas sobre eso en los colegios y las escuelas», subrayó el morador del Simón Bolívar.