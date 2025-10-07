¡Batalla campal! Metropolitana II y el Valle luchan por la cima en JE

Uno de los equipos de Gimnasia femenino tuvo una brillante participación ayer con los aros en los Juegos Escolares logrando el aplauso de muchos

A medida que avanzan las competencias de los Juegos Escolares, la tabla de posiciones se pone más reñida y ayer la Zona Metropolitana II y el Valle estaban enfrascada en un “cuerpo a cuerpo” en una lucha cerrada por dominar la cima en el medallero.

Los atletas-estudiantes de las zonas Metropolitana II y El Valle arreciaron su lucha luego de concluir la jornada de este lunes en las disciplinas de Gimnasia y Taekwondo.

Metropolitana II encabeza con 15 medallas doradas, 16 de plata y 22 de bronce (53), muy de cerca por El Valle, en la segunda posición que tiene 15 oros, 10 de plata y siete de bronce (32). El tercer peldaño es para el Nordeste, con 11 metales de primer lugar, ocho de plata y 14 de bronce, e Higuamo está cuarto, con 11 oros, cinco platas y 14 de bronce.

Los ganadores

Cibao Norte se llevó el primer lugar de las competencias por equipo masculino en gimnasia, efectuada cen el Club Máximo Gómez, con una puntuación de 76.95.

El segundo lugar y la presea de plata fue para la Zona El Valle, con una nota de 75.65, mientras que el bronce lo obtuvo Metropolitana II, con 74.1 puntos. En femenino, Cibao Sur se colgó el oro, seguido por El Valle y Metropolitana I.

En taekwondo, el Nordeste y Metropolitana II sacaron la mayor cuota, con tres preseas doradas por cabeza a falta de una jornada pendiente del torneo. El Nordeste logró tres oro, tres de plata y un bronce, y Metropolitana II obtuvo tres oro, dos plata y tres de bronce.