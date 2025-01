El presidente del Ministerio Evangelístico «La Batalla de la Fe», Ezequiel Molina Rosario, cautivó este domingo y estremeció a miles de feligreses en el Estadio Olímpico Félix Sánchez durante un discurso cargado de fervor, reflexión y llamados a la transformación tanto espiritual como personal.

El multitudinario evento, que ha ganado un lugar especial en el corazón de la comunidad cristiana, fue escenario de profundas palabras que invitaron a los presentes a renovar su fe y compromiso con los principios espirituales.

Entre las frases más trascendentales que resonaron en el recinto, destacaron:

«¿Qué se ha hecho para detener la corrupción? Más corrupción»

El pastor comparó el sistema de partidos políticos, la corrupción y la libertad de prensa en el país con «cisternas rotas que no retienen el agua de los valores».

El ministro, que basó su mensaje en la cita bíblica de Jeremías capítulo 2, versos 12 y 13, con el tema «Cisternas rotas», dijo que la realidad, «que no es solo de República Dominicana», es que existe hoy en día «un espíritu de ingobernabilidad».

«Nosotros no inventamos eso. Usted ve que un presidente es electo y a los 100 días tiene una huela. Pero eso no solo pasa aquí; pasa en todas partes del mundo», dijo. Detalló los orígenes de la degradación de los valores en la nación, señalando que el liderazgo espiritual es el principal responsable de velar por ese bien común.

«Los padres no tienen tiempo para los hijos»

El titular de la iglesia Mahanaim cuestionó que ya «los padres no tienen tiempo para los hijos, no tienen tiempo para su pareja, no tienen tiempo a veces para su salud porque están ganando dinero y hoy hay muchos hogares».

«No se asombre por esto pero hoy hay muchos hogares que lo compone una persona o dos y dos mascotas (un perro y un gato) cero hijos. El resultado de esto es la depresión, suicidio, violencia, delincuencia porque la gente está desesperada porque ha alterado el patrón de Dios», explicó.

«Detrás de cada mujer exitosa hay un hogar descuidado»

Ezequiel Molina Rosario (Duany Nuñez)

Ezequiel Molina declaró que detrás de una mujer exitosa en los negocios hay un hogar descuidado, comentario que ha llamado la atención de muchos.

“Debemos procurar ser cisternas capaces de retener el agua de vida eterna»

Molina Rosario atribuye esa situación a que la gente se ha alejado de Dios, lo que ha traído una degradación de los valores familiares que impera en la sociedad, por lo que llamó a los pastores y líderes espirituales a velar por esos valores.

“Debemos procurar ser cisternas capaces de retener el agua de vida eterna, de sanidad y liberación que fluye a través de nuestro Dios para nuestras vidas, para no tan solo ser saciados, sino poder compartir lo que el Señor hace con otros”, enfatizó.

Lenguaje sucio en medios de comunicación

Por otro lado, el presidente del Ministerio la Batalla de la Fe crítico el “lenguaje sucio” y obsceno presente en algunos medios de comunicación, dónde ni la figura presidencial se respeta y donde en aras de la libertad de expresión se escucha todo tipo de malas palabras, que solo provocan la rebeldía social.

“Aquí, en lugar de llamarse libertad de prensa debiera llamarse libertad de insultos. Las redes sociales están a la vanguardia de eso. Hemos llegado a un nivel en el que no se respeta ni a la figura del presidente, entonces, ¿qué podemos esperar?».

Manifestó que cuando en un país se ultraja hasta la figura del presidente en los medios de comunicación, que puede esperar los demás ciudadanos.

Los feminicidios: “Los hijos que se han criado sin sus madres, son los asesinos de mujeres”

Molina Rosario también lamentó la cantidad mujeres que han muerto a manos de sus parejas y exparejas.

Atribuyó este mal a la necesidad de búsqueda de más dinero para poder resolver los asuntos económicos.

“Los hombres ahora no tienen tiempo para sus hijos, ni sus parejas, porque están buscando dinero, esa es la sociedad que hemos construido: violencia, depresión y suicidios”, sostuvo.

Opinó que “los hijos que se han criado sin sus madres, son los asesinos de mujeres”.

“Los padres salen temprano y llegan tarde porque están buscando más ingresos, pero a sus hijos los está criando la televisión y las redes sociales”, añadió.

La critica a los líderes religiosos

Además, señaló al liderazgo espiritual, pastores y sacerdotes, como los responsables de velar por la preservación de los valores.

«Vemos gente que está buscando beneficios materiales en nombre de Dios (…). Otros saben tanta Biblia que descalifican lo que dice la palabra de Dios (…) Eso está matando la gente. ¿Quién tiene la culpa del desvío espiritual?», cuestionó Molina Rosario.

En ese sentido, llamó a reflexionar sobre los valores y mantenerse en el cumplimiento de la palabra de Dios. «¿Cuál es la cisterna que no está rota?», preguntó Molina Rosario. El ministro respondió que la razón del «desvío» se debe a que la ciudadanía se ha alejado de Dios.

«Aquí en la palabra de Dios está el agua. Cuando la gente aprenda a tomar agua de Dios este país cambiará», aseveró.

Dinero sucio en partidos

Molina aseguró que la financiación económica que da el Estado a los partidos políticos no ha evitado que el dinero sucio siga penetrando esas organizaciones.

El religioso entiende que en dinero mal habido también está entrando al Congreso Nacional, al comercio, la industria y al sistema bancario nacional.

“El dinero sucio ha seguido penetrando en el Congreso, en el comercio, la industria ha seguido penetrando hasta en los bancos, como pasa con el agua de una cisternas rotas”, expuso.

«La sociedad involuciona«

Molina advirtió que la sociedad al parecer involucionaba, pues prácticas que parecían superadas, hoy son aplaudidas por la generación actual, citando entre ellas la homosexualidad y el libertinaje.

Orígenes de La Batalla de la Fe

La historia de la concentración evangélica nacional más importante del país inició en el año 1963, cuando la República Dominicana vivía tiempos de crisis. En ese entonces nace la Asociación Radial y Misionera La Batalla de la Fe.

El ministerio surge ese año en Santo Domingo como un programa pionero en la radiodifusión dominicana, específicamente el 19, dirigido por el hoy pastor Ezequiel Molina Rosario bajo la inspiración de la señora Leonor, y con la participación de sus primeros miembros: Demetrio Montero Méndez, Ruddy Contreras, y Juan H. Valdez, todos con una firme inspiración y vocación de servicio al Señor, según los datos oficiales.

Expansión en los medios

En el 1989 esta lanza su primera estación de radio la cual hoy es conocida como la cadena de emisoras radio V.E.N. (por sus siglas “Voz Evangélica Nacional») en sus diferentes frecuencias: 105.5 FM para la región este, 92.9 FM, para la región sur del país, y en los 1200 AM para la provincia de Santo Domingo y zonas aledañas.

En el 2004 lanza su línea de iglesias bajo la marca Centro de Fe y Restauración Espiritual Mahanaim. En el 2012 inició la transmisión de contenido televisivo a través de su canal Cielo TV, el cual cuenta con una cobertura de nivel nacional e internacional. Más tarde, en el 2022, crea su línea de librería, ahora tienda oficial bajo el nombre de La Batalla Store. Y finalmente en el 2023 relanza su fundación de ayuda social bajo la marca de Misericordia.

Hoy La Batalla de la Fe Inc. es una institución de gran trascendencia en toda República Dominicana tras cumplir durante más de 60 años con el rol de promover la doctrina cristiana y sus valores a través de los medios de comunicación y eventos multitudinarios. Fungiendo como voz e institución representante del evangelio dentro de la primada de América.

