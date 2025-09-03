Batalla de la FED: lecciones sobre institucionalidad

Por Rolando Guzmán

La Reserva Federal (Fed) es, en teoría, una institución independiente. Sus decisiones no se subordinan a los ciclos políticos inmediatos, sino al mandato de estabilidad de precios y pleno empleo en el mediano y largo plazo. Sin embargo, cada nombramiento, vacante o disputa legal recuerda que distintos intereses buscan influir en su configuración. Los movimientos recientes del presidente Trump y, en particular, sus intentos de cuestionar y remover a uno de sus miembros, muestran que tras bastidores hay una disputa más amplia donde la independencia del banco central se pone continuamente en juego.

El Board of Governors, con siete asientos que constituyen la columna vertebral de esa institución, es el núcleo donde la pugna política se observa con mayor claridad. Allí conviven figuras nombradas por administraciones republicanas y demócratas, incluyendo al actual presidente Jerome Powell. Según lo informado en la prensa y las trayectorias de cada uno, algunos gobernadores parecen más cercanos a las prioridades de Trump, como Michelle Bowman y Christopher Waller, y podría sumarse Stephen Miran si se confirma su designación. La vacante dejada por Adriana Kugler abre espacio para otro nombramiento, y la posible salida de Lisa Cook —a quien Trump ha cuestionado sobre bases éticas— elevaría a cinco los asientos bajo influencia directa o indirecta del presidente. Con ello, alcanzaría una mayoría en el Board, con fuerte incidencia en áreas clave como supervisión y regulación bancaria.

Puede leer: La Comisión Nacional Electoral del CDP no es un sello gomígrafo

La verdadera dimensión de esta dinámica se refleja en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), responsable de la política de tasas de interés. Este órgano tiene doce votos: los siete del Board, el presidente de la Fed de Nueva York (con voto permanente) y cuatro presidentes regionales que rotan cada año. Con tres o cuatro gobernadores cercanos a Trump, su bloque ya representa una minoría significativa. Si se concretara la salida de Cook y la llegada de un aliado, el número podría acercarse a seis, la mitad del comité. Aunque no bastaría para controlar la política monetaria, sí crearía un equilibrio inestable, en el que cada decisión se percibiría bajo la sombra de la política electoral.

Más allá del efecto puntual sobre las tasas de interés, el riesgo mayor es erosionar la percepción de independencia institucional. En un contexto donde cada anuncio se interpreta como concesión o desafío a la Casa Blanca, la Fed corre el peligro de perder su autoridad técnica y transformarse en terreno de disputa política. Esa narrativa refuerza la imagen de Trump como “defensor” frente a una tecnocracia distante, al tiempo que abre la puerta a cuestionar las reglas de juego y moldearlas según la coyuntura.

Este escenario evoca un debate que lleva un siglo: ¿hasta qué punto debe ser independiente un banco central? Sus defensores señalan que esa autonomía protege la política monetaria de ciclos electorales cortoplacistas. Los críticos cuestionan que personas no electas decidan sobre variables que afectan tasas, crédito y empleo, o advierten que la independencia política puede derivar en dependencia del sector financiero.

En el caso de la FED, el sistema ha sido diseñado para minimizar, aunque no creo que logren evitar, esos riesgos. La designación de cada miembro sigue un proceso transparente que le otorga un alto grado de legitimidad profesional. En adición, la legislación establece que el presidente de la institución tiene que presentarse dos veces al año ante el Congreso, donde se somete al cuestionamiento de los legisladores. Las reuniones del FOMC se graban y las transcripciones se hacen públicas, con cinco años de atraso. Todo esto constituye un diseño cuidadosamente pensado para promover decisiones que puedan someterse al escrutinio.

En nuestro caso, la Junta Monetaria reúne representantes del gobierno y del sector privado. Esa composición busca reflejar pluralidad, aunque siempre conviene plantearse la pregunta inevitable: ¿hasta qué punto logra equilibrar intereses públicos y privados, sin abrir la puerta a riesgos de captura financiera o complacencia con sectores específicos? El balance histórico ha sido en general positivo, pero todavía hay un camino que recorrer. Solo como ejemplo, bastaría mencionar un aspecto tan elemental como la divulgación de las actas de deliberaciones de la Junta Monetaria, que actualmente son consideradas material “confidencial” y no se ponen en conocimiento público ni siquiera cuando ya solo tienen valor histórico.

La experiencia de la Fed transmite tres lecciones claras. Primero, que la independencia del banco central es indispensable para la estabilidad macroeconómica. Segundo, que la autonomía no basta sin contrapesos, reglas de actuación y mecanismos de rendición de cuentas que contengan los apetitos políticos y sectoriales. Y tercero, que la independencia no puede confundirse con secretismo: debe ser equilibrio entre autonomía, control y responsabilidad ante la ciudadanía.