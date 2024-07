Batalla por el Código: Foro Mujeres acusa diputados frenar aprobación

Legisladores conservadores presionan para que se apruebe tal y como está el proyecto de Código Penal Dominicana, librando una lucha en la Comisión Especial que estudia la iniciativa contra los congresistas de la corriente liberal que reclaman un Código que proteja los derechos fundamentales, despenalice el aborto y aumente la pena para los delitos de corrupción.

Mientras que la presidenta del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fumudesi), Damaris Patrocinio, acudió ayer a la Cámara de Diputados a utilizar el escenario para acusar a los legisladores de genuflexos, lanzarles calificativos despectivos en su falta de responsabilidad para asumir el proyecto de reforma del Código Penal, de burlarse de los sectores que participaron en la vista pública para debatir el Código y de no querer aprobar la iniciativa.

El diputado Alexis Jiménez, presidente de la Comisión Especial que estudia el proyecto de Código Penal que aprobaron los senadores y los otros dos proyectos depositados en la Cámara de Diputados, defendió el compromiso de los legisladores designados para decidir la surte de lo que será la nueva normativa penal.

Declaró que respetan las posiciones, pero están claro de la labor que realizan y de lo que son. Defendió a los senadores que apoyan que avance el conocimiento del documento.

Pero Patrocinio dijo que en la Cámara de Diputados hay legisladores que no tienen interés en aprobar el Código Penal, acción que reprochó duramente.

“En el día de hoy (ayer), en la Cámara de Diputados, me acabo de enterar que no se va a aprobar el Código Penal, porque sencillamente hay personas en esta Cámara de Diputados genuflexa, sin personalidad, sin convicciones, que no quieren el bien para la República Dominicana”, declaró. A su entender, los legisladores se burlaron de los más de 125 sectores que participaron en la vista pública convocada el pasado lunes para opinar del proyecto que se estudia en la Cámara de Diputados.

Patrocinio reaccionó indignada por entender que los diputados “pusieron de mojiganga y cogieron como de vaca en un circo a quienes se dieron cita a la vista pública, y se burlen del país”. Condenó la ausencia de actores responsables en el órgano legislativo. Aseguró que seguirá levantando la mano en defensa de las mujeres dominicas, porque el Código tipifica el mal llamado feminicidio.