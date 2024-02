«Bauta» Rojas segura, FP barrera en la provincia Hermanas Mirabal el 18 de febrero

“En las elecciones del 18 aseguramos una gran victoria, porque la mejor propuesta la tiene la Fuerza del Pueblo”.

TENARES.- El senador de la provincia Hermanas Mirabal, doctor Bautista Rojas Gómez y candidato a la misma posición por el partido Fuerza del Pueblo (FP), aseguró en el día de hoy, que la entidad de la cual es el secretario nacional de organización y los demás aspirantes a los diferentes puestos electivos, serán los que saldrán victoriosos en las elecciones del 18 de febrero por ser un partido que planifica, trabaja y ejecuta, siempre a favor de los mejores intereses de esta demarcación y el país.

Al ser entrevistado en el programa “Tú Mejor Mañana “que conducen los comunicadores Bladimir Ferreira y Sandy Ortiz, a través de HMTV canal 33, el senador Bauta Rojas expresó la necesidad que tiene la provincia de un cambio en los municipios.

En ese sentido, el veterano político expresó, que la Alianza Rescate RD, ganará en Villa Tapia con Carlos Cepeda con muchos votos, en Tenares Kelvin Herrera “bateará botando la bola lejos de la cerca”, mientras que en Salcedo con Eodanny Marte, ya es una realidad su triunfo, así como en los Distritos Municipales de Jamao y Blanco Arriba, respectivamente.

“Hermanas Mirabal me conoce, sabe lo que he sido, y mi carrera de médico de tantos años en esta provincia sembraron semillas y juventud, eso tiene un gran valor, yo no ando cansando, ni comprando a la gente. Nosotros somos un partido organizado, que sabe lo que quiere con planificación y trabajo, por eso vamos a batear de 5-5“, dijo.

Dijo, que esta provincia pasó a ser un bastión de la FP, y llamó a los habitantes de aquí, para que continúen unificando criterios en torno a lo que es la grave realidad que vive el pueblo dominicano, y afiancen sus votos a favor de los candidatos del partido al que representa.

“Esta provincia lo sabe, yo soy lo más parecido a mi pueblo, yo soy Hermanas Mirabal y la Fuerza del Pueblo ganará con todos sus candidatos porque la gente ha dicho que quiere un cambio“, precisó.

En la entrevista con los citados comunicadores, el doctor Bauta no descartó futuras negociaciones con otras organizaciones políticos en los planos congresual y presidencial, lo que según él dinamizará aún más las diversas propuestas electorales no solo en esta demarcación, sino en todo el territorio nacional, al tiempo que fue reiterativo al afirmar que “lo que viene es bueno”, indicó.