Bautista, Larrier y feroz defensa guían a Titanes a su segunda victoria seguida

San Cristóbal .- Aferrados a una gran defensa desde principio a fin, la ofensiva de Terry Larrier y la inteligencia de Richard Bautista “Manito”, los Titanes del Distrito Nacional con sede en la provincia San Cristóbal, vencieron este domingo 79-62 a los Cañeros del Este.

Esta victoria fue la segunda de manera seguida de los Titanes y la tercera en la joven temporada, poniendo ahora su récord por encima de .500 (3-2).

Larrier encabezó la ofensiva de los Titanes con 23 puntos, seguido de Keith Jordan con 17 y Bautista con 16 tantos.

“Manito” también repartió cinco asistencias y se robó igual número de balones, además de realizar varias jugadas y pases que pararon a todos los fanáticos de sus asientos.

Aunque la primera mitad fue dominada solo por un punto por los Titanes (39-38), durante el segundo tiempo los dueños de casa impusieron su ley sobre el tabloncillo detrás de una gran defensa, que fue liderada por Adonis De La Rosa y José “Tongo” Corporán, ambos viniendo desde la banca.

“Hace cuatro años que fui drafteado, pero ahora tengo más inteligencia, sabiduría y madurez. El estilo aquí es muy rápido, sabemos lo que todo el mundo puede hacer, todos saben su rol y lo que tienen que hacer. Este año tenemos la confianza de que vamos por la copa”, dijo muy emocionado De La Rosa luego del partido mediante una entrevista con César Marchena y Manuel Reyes, narrador y comentarista de Titanes respectivamente.

“Yo tengo mi rol en el equipo que es defender, eso es lo que sé hacer para que mi equipo gane, no me enfoco en encestar. Si llega la oportunidad la aprovecho, pero me enfoco mucho más en la defensa. Le puse mucho empeño en defender a Colomé, que es el jugador más difícil de ellos”, sostuvo Corporán, quien limitó a “La Avioneta del Este” a lanzar solo 32% de campo.

Durante la primera mitad Larrier llevó la voz cantante en la ofensiva con 14 puntos, seguidos de Jordan y “Manito” con 10 cada uno, este último también repartió tres asistencias y atrapó cuatro rebotes. Por Cañeros, el más destacado al entretiempo fue Colomé con 13 tantos, anotó 17 en general.

Acción por períodos

El primer cuarto fue comandado por los Titanes 21-14 tras un gran esfuerzo colectivo en defensa. Los dueños de casa contaron con una tórrida ofensiva de Larrier, quien encestó 11 puntos.

El segundo período lo lideraron los Reales 24-18, quienes se refugiaron en 10 puntos de estelar Colomé.

El tercer cuarto fue comandado por los dueños de casa, quienes nueva vez mostraron su feroz defensa dejando solo en 12 puntos al equipo visitante, mientras que los Titanes anotaron 18. Los mejores a la ofensiva fueron Jordan y Larrier con siete puntos cada uno.

El último período fue liderado por los Gigantes 22-12. Los mejores fueron Corporán y De La Rosa, quienes desde la banca pusieron su sello en defensa.

El próximo partido de los Titanes será el próximo miércoles cuando visiten a los Metros de Santiago en el Oscar Gobaira, en un encuentro pautado para las 8:00 de la noche.