Bautista refuta a Danilo sobre ISA San Juan

Bautista refuta a Danilo sobre ISA San Juan

Bautista recorrió la Unisa.


El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, calificó ayer como inexactas las declaraciones del expresidente Danilo Medina, en torno a las universidades y escuelas de formación agrícola.

Explicó que la diferencia entre esas instituciones es evidente, debido a que las escuelas de formación agrícola imparten cursos prácticos de corta duración sobre manejo de bosques, siembra de café y otros cultivos; mientras que, en las universidades, se agotan programas académicos prolongados, que van desde dos hasta cuatro años, según la carrera.

Bautista sostuvo que comparar ambos sistemas, sin considerar esas diferencias, genera confusión y no refleja la realidad educativa, ya que, “cada institución cumple un rol específico en la educación y el desarrollo.

El funcionario se pronunció en esos términos, al realizar una visita a la Universidad ISA (Unisa), en Bohechío, San Juan.

Puedes leer: Wellington Arnaud plantea la creación de la Autoridad Nacional del Agua como ente rector del sector

Explicó que el recinto académico fue construido por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), con una inversión de RD$654.8 millones, en cumplimiento con un acuerdo firmado en 2022. Fue inaugurado en febrero de 2024, previo a realizarse readecuaciones, construcción de nuevas infraestructuras y equipamiento de aulas, laboratorios, así como residencias para los estudiantes.

De su lado el vicerrector de Unisa, Manuel Sena, dijo que la institución recibe 400 estudiantes y que genera 40 empleos fijos.

En tanto que, Junior Ubrí, director Académico, explicó que en el centro educativo se forman profesionales destinados a fortalecer la cadena de valor agroalimentaria del país.

Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.

Publicaciones Relacionadas

Bautista refuta a Danilo sobre ISA San Juan
Bautista refuta a Danilo sobre ISA San Juan
28 agosto, 2025
Luis Abinader le responde a Danilo Medina: “No nos ganan en indicadores sociales ni económicos, y tampoco en obras”
Luis Abinader le responde a Danilo Medina: “No nos ganan en indicadores sociales ni económicos, y tampoco en obras”
25 agosto, 2025
Andrés Bautista destaca la importancia de la educación en valores en el nuevo año escolar 2025-2026
Andrés Bautista destaca la importancia de la educación en valores en el nuevo año escolar 2025-2026
25 agosto, 2025
Los gobiernos de Luis Abinader superan por mucho los de Leonel Fernández y Danilo Medina
Los gobiernos de Luis Abinader superan por mucho los de Leonel Fernández y Danilo Medina
25 agosto, 2025
Danilo Medina dice país refleja malestar en contra de Gobierno
Danilo Medina dice país refleja malestar en contra de Gobierno
25 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Mi vida con los muertos

Mi vida con los muertos

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Qué le conviene a Al Horford?

iImparable! RD venció 74-70 a Nicaragua

iImparable! RD venció 74-70 a Nicaragua

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo