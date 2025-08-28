Bautista refuta a Danilo sobre ISA San Juan



El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, calificó ayer como inexactas las declaraciones del expresidente Danilo Medina, en torno a las universidades y escuelas de formación agrícola.

Explicó que la diferencia entre esas instituciones es evidente, debido a que las escuelas de formación agrícola imparten cursos prácticos de corta duración sobre manejo de bosques, siembra de café y otros cultivos; mientras que, en las universidades, se agotan programas académicos prolongados, que van desde dos hasta cuatro años, según la carrera.

Bautista sostuvo que comparar ambos sistemas, sin considerar esas diferencias, genera confusión y no refleja la realidad educativa, ya que, “cada institución cumple un rol específico en la educación y el desarrollo.

El funcionario se pronunció en esos términos, al realizar una visita a la Universidad ISA (Unisa), en Bohechío, San Juan.

Explicó que el recinto académico fue construido por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), con una inversión de RD$654.8 millones, en cumplimiento con un acuerdo firmado en 2022. Fue inaugurado en febrero de 2024, previo a realizarse readecuaciones, construcción de nuevas infraestructuras y equipamiento de aulas, laboratorios, así como residencias para los estudiantes.

De su lado el vicerrector de Unisa, Manuel Sena, dijo que la institución recibe 400 estudiantes y que genera 40 empleos fijos.

En tanto que, Junior Ubrí, director Académico, explicó que en el centro educativo se forman profesionales destinados a fortalecer la cadena de valor agroalimentaria del país.