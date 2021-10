Bautista Rojas a Antonio Guzmán: Los empresarios de Herrera se hicieron ricos atento a incentivos

Uno de los reproches considerados más contundentes del senador Bautista Rojas Gómez a su colega Antonio Taveras, durante la sesión en el Senado, fue el relacionado a las presuntas riquezas que habrían acumulado los empresarios de Herrera, al cual pertenece el legislador, por los beneficios de los incentivos del gobierno.

«Yo le voy a decir a usted que ya sí pasaron los incentivos, porque ya los empresarios de Herrera atento a incentivos se hicieron ricos y acumularon. Que pasaron todos los privilegios con los que se han hecho multimillonarios en este país, atento a incentivos», expuso Rojas Gómez en un tono enfático y visiblemente molesto.

El senador de la Fuerza del Pueblo acusó a Taveras de ser representante del anti-partido y del anti-senado en la Cámara Alta, tras indicar quienes le redactaron el discurso que expuso y que fue objeto de su reacción, se enfocaron mal porque contradijeron la posición que sostuvo ayer de que no se unirá a la iniciativa que elimina los privilegios o exenciones fiscales.

«Yo estoy de acuerdo con que se elimine los privilegios, pero no estoy de acuerdo con actitudes demagógicas y oportunistas», dijo el también exministro de Salud Pública quien aclaró que no tiene ningún privilegio que no tenga otro legislador.

En el período 2014 – 2019 Taveras Guzmán, senador por la provincia Santo Domiingo, presidió la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), donde indicó que promovió la discusión y construcción de un nuevo Modelo de desarrollo productivo.

Señala que este modelo consistió en el que el sector privado «asuma un compromiso auténtico con la defensa del interés colectivo y la inclusión social, la distribución equitativa de la riqueza y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática».