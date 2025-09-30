Bautista Rojas exige liderazgo del Ministerio de Salud sobre SeNaSa y SNS

El doctor y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas, advirtió este martes que si el Ministerio de Salud Pública no asume su liderazgo frente al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y al Servicio Nacional de Salud (SNS), como ente rector, «todo seguirá igual».

«El ministro de Salud es el presidente del Consejo de SENASA, pero SENASA se maneja como una isla aparte. Entonces, si el ministro o el Ministerio de Salud no asume el liderazgo sobre esas instituciones, bueno, van a seguir actuando como islas aparte», manifestó.

Señaló que, durante su gestión como ministro de Salud Pública, impulsó la creación de la seguridad social y promovió la ley que establecía el Servicio Nacional de Salud como estrategia para la separación de funciones, pero que esta acción aún no se ha comprendido.

«¿Se cree que tú descentralizar el presupuesto, enviarlo al servicio, alrededor del 70% del presupuesto del Ministerio está en el Servicio Nacional de Salud, significa que tú te desapoderas de él? No, usted tiene que estar vigilando como ministro de salud. Usted tiene que ver, como presidente del consejo, que el servicio mantenga los hospitales en condiciones óptimas, mantenga los programas, los servicios en condiciones óptimas, cumpla con las normas, con los protocolos», pronunció el exsenador.

Vacunas

De igual forma, el galeno calificó de penosa la denuncia de la periodista Edith Febles, que reveló cómo vacunas compradas por Salud Pública mediante un fondo común con la Organización Panamericana de la Salud fueron revendidas por centros privados a SeNaSa con sobreprecios de hasta un 300 %, generando más de 700 millones de pesos.

«La verdad, escuchándolos a ustedes, me da mucha pena porque no solamente se trata de atentar contra la salud del pueblo dominicano, de la gente más pobre, sino que un programa como ese, del que tú hablas, el PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), que es el paradigma», declaró Rojas.

Continuó: «Esa vacuna, incluso, se compra, como usted bien dice, a través de un programa de la Organización Panamericana de la Salud, donde se adquieren los biológicos en bloque; o sea, decenas de países de la región de las Américas compran esos biológicos. Nosotros recibimos apoyo como país; también hemos recibido, como usted lo decía, asistencia en la cadena de frío, de manera que en toda la geografía nacional, en las direcciones provinciales de salud y en los centros y puestos fijos de vacunación, se garantiza la cadena de frío. Esas vacunas vienen a través de una compra subsidiada».

El doctor añadió que, si el sector privado quiere participar en los programas de vacunación, debería ofrecer el servicio de manera gratuita.

No puede haber límites para la investigación

«Yo lo único que espero es que se haga justicia, por la acción que se ha cometido contra el sector más necesitado de nuestra población: el enfermo y en área tan crítica como la seguridad social, un área que nosotros esperamos que de alguna manera sea intervenida por el Congreso Nacional, sea colocada en el carril que le corresponde. Me refiero a intervenir la Ley 87-01 de seguridad social para adecuarla», comentó.

Bautista Rojas, además, expresó su deseo de que las autoridades correspondientes hagan justicia y que todas las personas que participaron en la presunta corrupción operada en SeNaSa sean sancionadas.

Las declaraciones del dirigente de la Fuerza del Pueblo fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

