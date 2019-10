Bautista ve procurador falsificó su declaración

El exsenador Andrés Bautista reveló anoche que el procurador, Jean Alain Rodríguez, falsificó su declaración jurada de bienes para imputarlo en el caso por el pago de US$92 millones en sobornos por parte de la empresa Odebrecht. Afirmó que se siente como un perseguido político.

Bautista habló en el proceso judicial que se sigue en la Suprema Corte de Justicia, que encabeza el juez Henry Molina, a Roberto Rodríguez, exdirector de Inapa; el exministro Víctor Díaz Rúa, el senador Tommy Galán; el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Angel Rondón, que sigue hoy a las 3:00 de la tarde.

Ayer la defensa técnica de Bautista terminó de presentar sus incidentes y excepciones diferidos. Solicitaron que se le juzgue en una jurisdicción común, por que la jurisdicción privilegiada no es competente para él que no es funcionario.

Pidió que se excluyan numerosas pruebas, porque en el proceso, el Ministerio Público no actuó conforme al Código Procesal Penal.

Solicitaron además que se suspenda el proceso hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre el recurso de revisión constitucional interpuesto.

Bautista citó entre los elementos que prueban que se falsificó su declaración jurada “la misma presentación que ellos hicieron, los famosos cuatro cuadros que tienen en la acusación, donde está parte de la declaración jurada mía y donde ellos repiten y duplican valores para acusarme y cuando ellos omiten cosas para decir que yo las omití”

Se quejó de la forma en que fue apresado en el 2017 y calificó el caso como “perversamente político, macabro y una trama contra él”.

El representante del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo que lo que plantea la defensa no es real.

Refirió que “históricamente la defensa de Bautista ha hecho referencia a que otros deben estar. “Yo creo que en una investigación eso puede pasar, pero lo cierto es que él está ahí y hay evidencia suficiente para que esto termine con una sanción”.