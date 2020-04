BCRD pone a disposición de mipyme RD$15,000 millones adicionales

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) anunció la habilitación de una ventanilla de liquidez de corto plazo por hasta RD$15 mil millones para ser canalizados al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) y otros microcréditos a través del Banco de Reservas y del resto de las entidades de intermediación financiera que estén interesados en acceder a esta facilidad.

Indicó que las entidades financieras accederán a estos recursos por un plazo de 1 año, a una tasa de interés de 3.50%, utilizando como garantía los títulos de deuda pública y los del Banco Central.

Durante una rueda de prensa realizada ayer, el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, detalló la medida junto a otras iniciativas monetarias adicionales que tienen como objetivo mitigar el impacto del Coronavirus en sectores fundamentales del aparato productivo nacional y, de manera especial, contribuir a incrementar la canalización de recursos a las empresas y los hogares que han sido mayormente afectados por esta pandemia.

Valdez Albizu destacó que estos financiamientos tendrían un tratamiento regulatorio especial, siendo clasificados con categoría de riesgo A, con cero provisiones y no serán considerados en el cálculo del índice de solvencia por un período de un año.

Indicó que adicionalmente, para contribuir en mayor magnitud al financiamiento del sector Mipyme, la Junta Monetaria autorizó la liberación de unos RD$5,681 millones del encaje legal (equivalente a 0.5% del encaje legal) para el refinanciamiento y consolidación de préstamos a mipyme y microcréditos, así como para la canalización de financiamiento de mediano plazo para las empresas de este sector a través de todas las entidades financieras.

Resaltó que estos préstamos tendrán una tasa de interés no mayor a 8% anual.

Asimismo, explicó que se les permitirá a las entidades financieras traspasar estos recursos a las instituciones especializadas en Mipyme y microcréditos que estén reguladas por la Autoridad Monetaria y Financiera, con el propósito de agilizar la canalización de estos fondos a este sector en la actual coyuntura. Al igual que el resto de las facilidades, estos financiamientos tendrían un tratamiento regulatorio especial, siendo clasificados con categoría de riesgo A, con cero provisiones y no serán considerados en el cálculo del índice de solvencia.

A través de estas dos medidas se estarían canalizando más de RD$20 mil millones para el financiamiento a las Mipyme, que junto al resto de facilidades monetarias que han sido anunciadas en el último mes, incrementan la provisión de liquidez en moneda nacional que el Banco Central ha puesto a disposición del sistema financiero para mitigar los efectos del COVID-19 en la economía a un monto superior a los RD$100 mil millones.

Debemos destacar que, a la fecha, ya se han canalizado recursos en moneda nacional por unos de RD$41 mil millones, contribuyendo a que se mantengan condiciones monetarias favorables y a sostener el dinamismo del crédito privado, que muestra un crecimiento interanual superior al 12.0% a la última fecha disponible de abril.

Por igual informó que para continuar apoyando el flujo adecuado de divisas a la economía se ha decidido reducir la tasa de interés de los Repos en moneda extranjera de 1.80% a 0.90% anual.

Agregó que de esta forma, las entidades de intermediación financiera podrán acceder a un menor costo a los US$400 millones que están disponibles a través de esta facilidad, por un plazo de 90 días, pudiendo renovarse mientras persistan las condiciones adversas generadas por el coronavirus, utilizando como garantía títulos de deuda pública denominados en dólares.

Financiamiento FMI. Adicionalmente, para garantizar un mayor acceso a liquidez internacional en este complejo panorama, Valdez Albizu reveló que el Banco Central solicitó formalmente el acceso al Instrumento de Financiamiento Rápido del Fondo Monetario Internacional por un monto de US$650 millones, a un plazo entre 3 y 5 años.

Reserva Federal EEUU. Además, el gobernador del BCRD dijo que se solicitó a la Reserva Federal de Estados Unidos el acceso a la facilidad de liquidez que se ha habilitado para los bancos centrales, permitiendo a esta institución acceder entre US$1,000 y US$3,000 millones a través de repos de corto plazo, renovables por un período de seis meses, utilizando como colateral los recursos de las reservas internacionales que se encuentran invertidas en bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Asimismo, dijo se están evaluando alternativas de acceso a liquidez a través de otros bancos y organismos multilaterales con los cuales el Banco Central mantiene relaciones institucionales, como es el caso del Banco Internacional de Pagos (BIS), para fines de mantener abiertos mecanismos de acceso de liquidez de contingencia en caso de que las condiciones actuales se extiendan más allá de lo previsto.