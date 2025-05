Beéle lanza su esperado álbum debut “Borondo”

Tras alcanzar el puesto #1 con la canción latina más escuchada del mundo en el chart global de Spotify, el artista colombiano Beéle ha lanzado oficialmente su tan esperado álbum debut BORONDO, ya disponible en todas las plataformas de streaming a través de 5020 Records.

BORONDO es una colección de 26 canciones que rompen géneros, e incluye colaboraciones con un elenco estelar que reúne a Marc Anthony y Carla Morrison. El álbum explora las raíces de Beéle, sus influencias y su evolución emocional a través de sonidos como el reggaetón, pop, Afrobeats y ritmos caribeños. Presenta una fusión auténtica entre su crianza en la costa colombiana y sonidos globales contemporáneos, destacando la profundidad artística y capacidad narrativa de Beéle.



“Este álbum ha sido un sueño en construcción durante años. No fue algo que hice de la noche a la mañana, cada canción representa un pedazo de mi vida, de mi historia, de lo que soy. Estoy feliz, agradecido y orgulloso de finalmente compartir BORONDO con el mundo. Para mí, es más que un debut, es mi alma en forma de música.”, dice Beéle

Entre los muchos momentos destacados de BORONDO (nota: el título del álbum se escribe en mayúsculas a propósito para diferenciarlo del sencillo “borondo”, que se escribe en minúsculas), algunas canciones sobresalen no solo por su impacto sonoro, sino por lo que revelan sobre la evolución de Beéle como artista. “mi refe”, un himno que se convirtió en triple Platino, vibra con su característico sonido tropical: una mezcla perfecta de fuego y nostalgia, que captura la sensibilidad melódica que lo catapultó a la fama

Luego está “Dios me oyó”, una co laboración monumental con Marc Anthony que fusiona los ritmos de Afrobeats con el romanticismo épico de Anthony. No es solo un dueto intergeneracional; es un reflejo de la dualidad cultural de Beéle y su creciente seguridad como una voz que desafía géneros.

Pero quizás el momento más personal del álbum llega con “time and space”, una balada vulnerable en inglés escrita como una oración.

Aunque el inglés no es su primer idioma, Beéle se esforzó por expresar algo profundamente espiritual: “Necesito tiempo y espacio contigo (Dios), conmigo mismo, y con lo que sea que Tú quieras para mí.” El resultado es una canción que revela su profundidad emocional y su disposición a salir de su zona de confort en busca de algo más grande.

BORONDO posiciona a Beéle como una de las voces más versátiles de la música latina actual. A finales de este mes, Beéle encabeza la lista de nominados a los Premios Heat Latin Music Awards con siete nominaciones, incluyendo Mejor Artista Urbano y Canción del Año. La ceremonia se llevará a cabo el 29 de mayo. Mientras Beéle continúa su ascenso en el escenario global, BORONDO no solo marca un momento importante en su carrera: también es una invitación abierta a su mundo, reafirmando que este es solo el comienzo de un viaje extraordinario para el artista.

BORONDO Tracklist